الاحتلال يقتحم مدنا في الضفة ويشتبك مع مقاومين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء عدة مدن في الضفة الغربية، مما أدى لاندلاع اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، مشيرة إلى اندلاع مواجهات هناك، في أعقاب استهداف مقاومين فلسطينيين جرافة لقوات الاحتلال بعبوة ناسفة.

كما اقتحم مستوطنون بحماية من جيش الاحتلال المنطقة الشرقية في نابلس.

واقتحمت آليات جيش الاحتلال حي نزال وسط مدينة قلقيلية، وضاحية رأس خميس في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وفي سياق آخر، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شخصين بعملية دهس في حي أرمون هنتسيف بالقدس، وأكدت إطلاق النار على سائق المركبة.

ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن الشرطة قولها إن الدهس الذي وقع في القدس حادث مروري على الأرجح.

👈من اقتحام قوات الاحتلال لحي رأس خميس بمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة pic.twitter.com/87lt4AMo3S — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 30, 2024

اشتباكات

وأمس الثلاثاء، ذكر المركز الفلسطيني للإعلام أن مقاومين أطلقوا النار صوب مستوطنة شاكيد غرب مدينة جنين، في حين اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في مخيم العين غربي نابلس، واندلعت مواجهات وتخللها إلقاء زجاجات حارقة في كل من أودلا ومدينة نابلس ومادما ومخيم عسكر.

وشهدت مدينة القدس المحتلة اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في حي الأشقرية بالمدينة.

وفي رام الله، شهدت دير قديس غربا اندلاع مواجهات وتصديا للمستوطنين وتحطيم مركبة أحد المستوطنين، كما اندلعت مواجهات في بلدة بيرزيت تخللها إلقاء حجارة.

وفي بيت لحم، اندلعت مواجهات في بلدة حوسان وتخللها إلقاء زجاجات حارقة، وتصدى الأهالي لاعتداءات المستوطنين في البلدة، كما اندلعت مواجهات أخرى في بلدة الخضر.

وشهدت الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة اشتباكات في مخيم العروب، في حين تصدى أهالي بلدة أم الخير للمستوطنين، واستهدف مقاومون دوريات الاحتلال ومستوطنيه بالزجاجات الحارقة على الشارع الالتفافي من بلدة سعير.

وبالموازاة مع حرب الإبادة الجماعية المستمرة بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس المحتلة، مما أدى إلى استشهاد 763 فلسطينيا وإصابة نحو 6300 واعتقال أكثر من 11 ألفا.