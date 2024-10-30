الصين لتايوان: هذا ما ينتظركم إذا فاز ترامب

وجهت الصين اليوم الأربعاء رسالة لجارتها تايوان بمثابة تحذير مما ينتظرها إذا فاز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي إفادة صحفية دورية، قالت المتحدثة باسم مكتب شؤون تايوان في الصين تشو فنغ ليان إن شعب تايوان يعرف أن "بلاده قد تتحول في أي وقت من بيدق إلى طفل مهمل"، دون ذكر اسم ترامب بشكل مباشر.

وأضافت ليان "سواء كانت الولايات المتحدة تحاول حماية تايوان أو الإضرار بها، أعتقد أن معظم مواطنينا في تايوان لديهم بالفعل حكم عقلاني، ويعرفون بوضوح تام أن ما تسعى إليه الولايات المتحدة هو دائما (أميركا أولا)"، في إشارة إلى تعبير شائع يستخدمه ترامب حول إعطاء الأولوية للمصالح الأميركية.

وأدلى المرشح الجمهوري بعدة تعليقات خلال حملته الانتخابية، قال فيها إن تايوان التي تطالب الصين بالسيادة عليها يجب أن تدفع مقابل حمايتها، واتهم الجزيرة بسرقة أسرار تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية.

وهدد ترامب في وقت سابق من هذا الشهر بفرض رسوم جمركية إضافية ضخمة على صادرات الصين إلى بلاده إذا غزت تايوان، كما قال إن تايوان مطالبة بدفع المال مقابل حمايتها.

وتعتبر الصين تايوان جزءا من أراضيها لم تتمكن بعد من استعادته منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية في عام 1949. وتؤكد أنها تريد إعادة توحيد سلمية، لكنها تذكر على الدوام أنها لا تستبعد اللجوء إلى القوة لتحقيق ذلك إن لزم الأمر.