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السعودية: لا تطبيع مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية

Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan participates in an Arab-Islamic Ministerial Committee briefing session on the current situation in Gaza, in Washington, DC, on December 8, 2023. - Chief diplomats from a grouping of Arab and Islamic nations, on a visit to Washington, called December 8, 2023, for end to fighting in the Gaza Strip. "Our message is we believe it is absolutely necessary to end the fighting immediately," said Saudi Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan on behalf of the group, appealing for the UN Security Council to adopt a resolution calling for a ceasefire. (Photo by OLIVIER DOULIERY / AFP)
بن فرحان أكد رفض بلاده الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة (الفرنسية)
30/10/2024-|آخر تحديث: 30/10/202405:02 م (بتوقيت مكة المكرمة)

استبعدت المملكة العربية السعودية الأربعاء تطبيع علاقاتها مع إسرائيل قبل قيام الدولة الفلسطينية، وتعهدت في الوقت نفسه بتجييش الرأي العام الدولي ضد ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن إقامة الدولة الفلسطينية شرط المملكة للمضي قدما في التطبيع مع إسرائيل، مشددا على رفض بلاده الإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في شمال قطاع غزة.

ونقلت قناة الإخبارية السعودية عن بن فرحان قوله إن "المملكة ستجيّش الرأي العام الدولي ضد ممارسات إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني".

وفي وقت سابق، أدانت السعودية إقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا ، معتبرة إياه جزءا من إمعانها بجرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنها تعرب عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت هذا الإقرار انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومساسا مباشرا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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