الجيش الإسرائيلي ينشئ فرقة عسكرية جديدة على حدود الأردن

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء عن تشكيل فرقة عسكرية جديدة على الحدود مع الأردن.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن هذا القرار ذلك حظي بموافقة وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان الجيش هرتسي هليفي، مشيرا إلى أن هدف إنشاء هذه الفرقة حماية الحدود الشرقية لإسرائيل.

وأضاف أن هذا القرار جاء بناء على تقييم ودراسة للإحتياجات العملياتية والقدرات الدفاعية في المنطقة ووفق تخطيط أعمال بنيان قوة الجيش واستنادا إلى العبر المستخلصة من الحرب.

وقال البيان إن "هذه الفرقة ستخضع لإمرة القيادة الوسطى، وإن تشكيل هذه الفرقة يهدف إلى تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود والطريق رقم 90 الذي يمتد من المطلة على الحدود مع لبنان وحتى ايلات على البحر الأحمر، وتوفير استجابة للتعامل مع أي هجمات وتهريب الأسلحة مع الحفاظ على حدود السلام وتعزيز التعاون مع الجيش الأردني".

يشار إلى أن حدة التوترات الحدودية بين المملكة الأردنية وإسرائيل، تصاعدت مع زيادة وتيرة العمليات التي تبناها أفراد أردنيون حاولوا فيها إصابة وقتل جنود إسرائيليين، إما تسللا أو استهدافا مباشرا عند نقاط التفتيش.

وشكلت هذه العمليات ردود فعل على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ومجازره واستهدافاته المستمرة لأهل قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويبلغ طول الحدود الأردنية مع إسرائيل والضفة الغربية 335 كيلومترا، منها 97 كيلومترا مع الضفة الغربية، و238 كيلومترا مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.