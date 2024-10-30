الجيش الأميركي يعلن قتل 35 من تنظيم الدولة في سوريا

قال الجيش الأميركي -اليوم الأربعاء- إنه نفذ ضربات أدت إلى مقتل ما يصل إلى 35 عضوا في تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت القيادة الأميركية الوسطى -على وسائل التواصل الاجتماعي- إن "الضربات أصابت مواقع عدة لتنظيم الدولة في الصحراء السورية مستهدفة العديد من كبار قادته"، مشيرة إلى أنه لا توجد مؤشرات على سقوط ضحايا مدنيين جراء الضربات التي نفذت في 28 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت أن "الضربات الجوية ستعطل قدرة التنظيم على التخطيط والتنظيم وتنفيذ الهجمات ضد المدنيين وكذلك ضد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في جميع أنحاء المنطقة وخارجها".

وينشر الجيش الأميركي نحو 900 جندي في سوريا كجزء من التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقد أُسّس هذا التحالف في عام 2014 للمساعدة في مكافحة التنظيم الذي سيطر حينئذ على مساحات شاسعة من العراق وسوريا.

وتنفذ القوات الأميركية بشكل دوري ضربات في سوريا تستهدف مسلحي التنظيم الذي انحسر انتشاره في السنوات الماضية.