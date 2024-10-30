استطلاع جديد يتنبأ بنتائج الانتخابات الأميركية في 3 ولايات حاسمة

أظهر استطلاع لشبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، أن المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة ونائبة الرئيس كامالا هاريس تتقدم على منافسها الجمهوري دونالد ترامب في اثنتين من الولايات الحاسمة، وتتعادل معه في ولاية ثالثة، قبل أقل من أسبوع على الانتخابات.

وتتقدم هاريس على ترامب بنسبة 48% مقابل 43% في صفوف الناخبين المحتملين بولاية ميشيغان، حسب نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة "إس إس آر إس" لصالح "سي إن إن".

وفي ولاية ويسكونسن، تتقدم المرشحة الديمقراطية بنسبة 51% مقابل 45% لمنافسها الجمهوري.

وفي ولاية بنسلفانيا، تتساوى حظوظ المرشحين بنسبة 48% لكل منهما، علما بأن هذه الولاية تعد واحدة من الجوائز الثمينة في السباق إلى البيت الأبيض، إذ يحصل الفائز بها على 19 صوتا في المجمع الانتخابي.

ويخوض ترامب وهاريس منافسة حامية في هذه الانتخابات التي ستُجرى في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستحسم نتيجتها 7 ولايات متأرجحة، من بينها ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، وقد أطلق عليها اسم "الجدار الأزرق" بعدما ساعدت جو بايدن على هزيمة ترامب في عام 2020.