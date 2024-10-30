إعلام إسرائيلي: مقتل 33 جنديا بجبهة لبنان خلال شهر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 33 جنديا قتلوا في العملية البرية المتواصلة في جنوب لبنان خلال الشهر الجاري الذي وصفته بأنه "أكتوبر الأسود".

وأوضحت -مساء أمس الثلاثاء- أن هذا العدد من الخسائر يضم من قتلوا منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول، في أعقاب تأكيد الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين و3 من جنوده في معارك لبنان أول أمس وإعلاناته شبه اليومية بشأن قتلاه ومصابيه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أول أمس أن عدد قتلاه بمعارك لبنان ارتفع إلى 15 خلال يومين، بينما ارتفع عدد العسكريين المصابين إلى 88 في ذات الفترة.

ويأتي هذا في ظل غارات إسرائيل المتواصلة على بلدات لبنانية عدة، في حين يرد حزب الله بقصف مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات مع توجيهه تحذيرات لسكان العشرات من تلك المستوطنات بإخلائها قبل قصفها.