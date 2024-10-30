أمواج عاتية وإجلاء الآلاف مع اقتراب إعصار كونغ ري من تايوان

ضربت أمواج بلغ ارتفاعها 5 أمتار سواحل تايوان اليوم الأربعاء مع اقتراب إعصار كونغ ري الذي يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تشتد قوته قبل وصوله إلى الجزيرة، ليصبح واحدة من أقوى العواصف منذ سنوات.

وتجاوزت سرعة الرياح الناتجة عن إعصار كونغ ري في بعض الأحيان 230 كيلومترا في الساعة عند اقترابها من الساحل، بحسب أحدث نشرة أصدرها المركز الأميركي للتحذير من الأعاصير.

ومن المتوقع أن يولد الإعصار رياحا "مدمرة" عندما يصل إلى اليابسة الخميس في جنوب شرق تايوان، وهو جزء من الجزيرة لا يشهد كثافة سكانية عالية. ويبلغ عدد سكان تايوان 23 مليون نسمة.

وقد يبلغ مستوى التساقطات أكثر من متر بحلول يوم الجمعة في المناطق الأكثر تأثرا، مما دفع إلى إجلاء آلاف الأشخاص في المناطق الأكثر تعرّضا للخطر، في إجراء احترازي.

وأغلقت السلطات التايوانية الأربعاء المدارس والمكاتب في الجزر النائية في مقاطعة تايتونغ الشرقية حيث من المتوقع أن يضرب الإعصار مباشرة.

وسيتم تعليق الدراسة والعمل في عدد من المدن والمناطق الخميس. وتم كذلك إلغاء العشرات من رحلات العبّارات والطيران الداخلي.

وكونغ ري هو أشد من الإعصار غايمي، أقوى إعصار يضرب تايوان منذ 8 سنوات عندما وصل في يوليو/تموز.