8 مجازر بغزة خلال يوم والاحتلال يكثف القصف على النصيرات

قالت مصادر طبية للجزيرة إن ما لا يقل عن 12 فلسطينيا استشهدوا اليوم الخميس في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في قطاع غزة، في وقت ارتفعت حصيلة ضحايا 24 ساعة من القصف إلى نحو 100 شهيد.

وأضافت المصادر الطبية أن إصابات أخرى سجلت في القصف الإسرائيلي الذي استهدفت مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، ومدينة غزة شمالا، ورفح وخان يونس جنوبا.

ففي أحدث التطورات، استشهد شخص وأصيب آخرون جراء غارة إسرائيلية غرب مخيم النصيرات. وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال كثفت القصف الجوي والمدفعي على المخيم ومحيطه.

كما شاركت الزوارق الحربية الإسرائيلية في قصف مناطق تقع شمال مخيم النصيرات الذي شهد أمس غارة استهدفت مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مما أسفر عن شهداء ومصابين.

📸 صور صفا| صلاة الجنازة على عددٍ من الشهداء في مستشفى العودة بعد استهدافات الأمس في النصيرات pic.twitter.com/uGNvgQ9u7B — وكالة صفا (@SafaPs) October 2, 2024

ووسط القطاع أيضا، أصيب فلسطينيون صباح اليوم جراء قصف مدفعي استهدف مدرسة تؤوي نازحين شرق مخيم المغازي.

وفجر اليوم، استشهد فلسطيني وأصيب عدد كبير في قصف لطائرات الاحتلال استهدف خيمة داخل مدرسة إيواء في دير البلح وسط القطاع المحاصر.

وفي الأطراف الجنوبية لمدينة غزة، قصفت المدفعية الإسرائيلية مناطق في حيّي تل الهوى والزيتون، بينما استهدفت غارة جوية شرق مخيم جباليا شمالا.

وجنوب القطاع، استشهد فلسطيني نتيجة قصف مسيرة إسرائيلية منطقة خربة العدس شمال مدينة رفح، بينما أصيب 5 مواطنين إثر قصف بلدة عبسان الجديدة شرق مدينة خان يونس.

ووفقا لمصادر فلسطينية، وصلت جثث 3 شهداء صباح اليوم إلى مستشفى ناصر الطبي بخان يونس جراء تواصل الغارات والقصف المدفعي جنوبي القطاع.

تغطية صحفية: انتشال طفل رضيع ارتقى برفقة عائلته ومسحها الاحتلال من السجل المدني ضمن سلسلة المجازر في خانيونس. pic.twitter.com/8dKiW1B4KI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 2, 2024

مجازر جديدة

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم أن الاحتلال ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمستشفيات جثث 99 شهيدا، و169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة إن حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 41 ألفا و788 شهيدا، و96 ألفا و794 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وكانت فرق الدفاع المدني والأهالي انتشلت أمس جثث 53 فلسطينيا استشهدوا إثر توغل إسرائيلي استغرق ساعات شرق خان يونس.

وكان هؤلاء من بين 89 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر أمس في مجازر جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق مدنيين.

وتوغلت قوات الاحتلال مجددا شرق خان يونس بعد أن أعلنت المقاومة في الآونة الأخيرة أنها استهدفتها هناك بعدة عمليات أسفرت عن قتل وجرح جنود إسرائيليين.

وفي السياق، نقلت قناة الأقصى الفضائية عن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن 902 عائلة بالقطاع شُطبت من السجل المدني بعد استشهاد أفرادها على يد الاحتلال جراء الإبادة المستمرة منذ نحو عام.

عمليات المقاومة

في التطورات العسكرية، أعلنت قوات الشهيد عمر القاسم -أحد فصائل المقاومة في غزة- أنها قصف اليوم تجمعا لجنود وآليات الاحتلال جنوب محور نتساريم بقذائف الهاون.

ويقع محور نتساريم وسط قطاع غزة ويفصل جنوبه عن شماله، وأقام فيه جيش الاحتلال مواقع عسكرية.

من جهتها، قالت ألوية الناصر صلاح الدين إنها سيطرت على طائرة استطلاع إسرائيلية خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وفي الإطار، دوت صافرات الإنذار اليوم في موقع ناحل عوز داخل ما يعرف بغلاف غزة.

وبعد مرور نحو عام على عملية طوفان الأقصى وبدء العدوان على غزة، لا تزال المقاومة الفلسطينية تخوض معارك بعدة محاور، خاصة رفح وخان يونس والمحافظة الوسطى.