حزب الله يعلن مقتل 17 ضابطا وجنديا إسرائيليا بمعارك اليوم

قال حزب الله إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس بلغ 17 ضابطا وجنديا، في المقابل أشار الجيش الإسرائيلي إلى مقتل ضابط وجندي في معارك جنوبي لبنان أمس الأربعاء، بينما تسببت الصواريخ من جنوب لبنان باندلاع حرائق في بلدة المطلة شمالي إسرائيل.

وكان حزب الله أعلن أكثر من مرة اليوم عن تفجير عبوات ناسفة بقوات إسرائيلية خلال محاولاتها التسلل إلى جنوب لبنان، ومن بينها تفجير عبوات ناسفة بقوة لواء غولاني قال إنها كانت تحاول الالتفاف غربي مارون الراس بجنوب لبنان.

وقد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن طائرات مروحية هرعت إلى مناطق الاشتباكات على الحدود مع لبنان لتنقل جنودا قتلى وجرحى مشيرة إلى حدث أمني صعب وخطير وغير عادي، وقالت إنه قد يكون مرتبطا بوحدة غولاني.

من جهته أقر جيش الاحتلال بمقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين وجندي في معارك جنوبي لبنان أمس، وتجنب الإشارة إلى أي قتيل بأحداث اليوم.

في الأثناء أعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية عن اندلاع نيران في بلدة المطلة بعد إطلاق صواريخ من لبنان وقالت إن طواقمها تعمل على إخمادها.

من جهتها طلبت الجبهة الداخلية الإسرائيلية من سكان بلدات شمال الجولان البقاء قرب الملاجئ وعدم التجمهر والتقليل من الحركة، كما طلبت كذلك من سكان مدينة صفد البقاء قرب الأماكن المحصنة والامتناع عن التجمهر.

وفي الإطار ذاته، طلبت بلدية مستوطنة نهاريا، الواقعة شمال غربي إسرائيل، من جميع السكان البقاء قرب الأماكن المحصنة وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى.

يأتي ذلك في ظل تصعيد مستمر مع استمرار الغارات الإسرائيلية الكثيفة على قرى وبلدات جنوب لبنان وعلى مواقع في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت وسط محاولات للاجتياح البري، وقيام حزب الله بالتصدي لها وإطلاق عشرات الصواريخ يوميا باتجاه ثكنات ومستوطنات شمالي إسرائيل.