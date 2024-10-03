مقتل عشرات المسعفين خلال 3 أيام بالقصف الإسرائيلي على لبنان

قتل أكثر من 40 عامل إسعاف وإطفاء بنيران إسرائيلية خلال الأيام الثلاثة الماضية في لبنان، مما يرفع عدد عمال الإسعاف والإنقاذ الذين قتلوا منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل قبل نحو عام إلى 97، وقد دان الاتحاد الأوروبي الاستهداف الإسرائيلي للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وقال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض -خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مستشفى بعبدا الحكومي شرق بيروت- إن ألفي شخص قتلوا في المجمل، منهم 127 طفلا، وأصيب 9384 آخرون منذ بدء الهجمات الإسرائيلية على لبنان عقب انطلاق طوفان الأقصى في غزة أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن هذا العدد الإجمالي يشمل 73 من العاملين في القطاع الصحي.

من جهته، قال المدير العام للمنظمة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس اليوم -في إفادة صحفية عبر الإنترنت- إن عديدا من العاملين في قطاع الصحة "لا يتوجهون لعملهم وفروا من المناطق التي يعملون بها بسبب القصف". ودعا إلى تعزيز حماية العاملين في قطاع الصحة.

وأضاف أن ذلك يحد بشكل كبير من توفير الرعاية المطلوبة ومواصلة تقديم الخدمات الصحية.

أزمة الإمدادات

وأشار غيبريسوس، في الإفادة الصحفية ذاتها، إلى أن المنظمة لن تتمكن من تسليم شحنات كبيرة من الإمدادات الطبية للبنان غدا الجمعة بسبب تعليق رحلات جوية.

وأحدث تصاعد التوتر فوضى في قطاع السفر الجوي، إذ حوّلت شركات طيران عالمية مسارات رحلاتها أو ألغتها، كما وردت أنباء عن تأخيرات كبيرة في مطارات المنطقة.

في هذا السياق، نفى وزير الصحة اللبناني صحة الادعاءات الإسرائيلية بشأن استخدام المعابر البرية لأغراض عسكرية، أو وجود أسلحة في المستشفيات مؤكدا تعرض أكثر من 10 مستشفيات لأضرار وخسائر نتيجة الغارات الإسرائيلية.

ودعا الأبيض المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته إزاء الاعتداءات الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الحكومة اللبنانية في تواصل مع المنظمات المعنية (من دون أن يسميها)، وواجبنا ألا نبقى صامتين.

وفي وقت سابق الخميس، ادعى متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في بيان، الكشف عن محاولة حزب الله استخدام معبر المصنع المدني الحدودي بين سوريا ولبنان لنقل وسائل قتالية إلى داخل لبنان.

ودعا أدرعي لبنان إلى إجراء تفتيش صارم للشاحنات المارة عن طريق المعابر المدنية، وإعادة الشاحنات والمركبات التي تحتوي على الوسائل القتالية إلى سوريا.

إدانة أوروبية

وقد دان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل استهداف الجيش الإسرائيلي للعاملين في مجال الرعاية الصحية في العاصمة اللبنانية بيروت.

وقال بوريل -في منشور له على منصة إكس- الخميس إن الجيش الإسرائيلي استهدف مرة أخرى العاملين في مجال الرعاية الصحية وسط بيروت خلال الليل وقتل 7 أشخاص، بينهم عاملون في مجال الرعاية الصحية.

وأشار إلى أن المدنيين ليسوا ضحايا للهجمات الإسرائيلية فحسب، بل إنهم محرومون أيضا من خدمات الرعاية الطارئة، وأضاف المسؤول الأوروبي: "إنني أدين هذا الانتهاك لحقوق الإنسان".

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر أيضا عن نزوح 1.2 مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات رسمية لبنانية.

بينما يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.