مشاورات إسرائيلية مكثفة استعدادا لهجوم محتمل على إيران خلال أيام

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن مشاورات مكثفة تعقد على المستويين السياسي والأمني استعدادا لهجوم على إيران من المحتمل تنفيذه في الأيام المقبلة. في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر سياسية أن مجلس الوزراء الأمني المصغر قرر تنفيذ ما وصفته برد قاس على الهجوم الإيراني. يأتي ذلك بينما تحدثت نيويورك تايمز عن خيارات الضربة الإسرائيلية المحتملة مستبعدة ضرب المنشآت النووية الإيرانية.

وأشارت يديعوت أحرونوت إلى أن الرد على إيران قد يشمل أكثر من خيار وليس بالضرورة أن يكون عبر ضربات جوية وفق الصحيفة الإسرائيلية، ونقلت عن مصدر إسرائيلي أنه يجب على تل أبيب ألا تذهب بعيدا جدا في ردها، لكن المصدر أكد "سيكون أقوى بكثير من الرد على هجوم أبريل/ نيسان" الماضي.

كما نقلت الصحيفة عن المصدر الإسرائيلي أن هذا القرار الإسرائيلي ليس مؤكدا أن تتفق معه الولايات المتحدة، لكنها واشنطن -وفق المصدر- تعلم أنه يتعين على تل أبيب الرد.

في غضون ذلك نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصارد سياسية قولها نقلا عن المجلس الوزاري الأمني أن الرد الإسرائيلي على إيران "سيكون قاسيا لكنه لن يؤدي إلى حرب إقليمية".

وأشارت إلى أن عوامل عدة تؤثر على الرد المتوقع بينها الانتخابات الأميركية، وأوضحت أن المستويين السياسي والأمني يعقدان في الأثناء مشاورات حول طريقة الرد على إيران.

خيارات الرد

وبشأن طبيعة الرد الإسرائيلي المرتقب قال مسؤول أميركي إن من بين خيارات الرد ضرب جماعات مدعومة من طهران أو توجيه ضربة لقوات الحرس الثوري الإيراني باليمن أو سوريا.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين أن تل أبيب لا تخطط حاليا لضرب المنشآت النووية الإيرانية. وأشارت الصحيفة نقلا عن مسؤوليين إسرائيليين وأميركيين أن تل أبيب قد تستهدف مواقع إنتاج النفط وقواعد عسكرية إيرانية.

ولفتت المصادر نفسها أن تل أبيب لم تتخذ قرارا بعد بشأن كيفية الرد على الهجوم الإيراني، ونقلت الصحيفة أن طبيعة الرد ربما لا تتضح إلا بعد عيد رأس السنة اليهودية إلى مساء الجمعة، مشيرة إلى أن إسرائيل ستحدد حجم الرد بناء على مستوى الدعم العملي والخطابي الأميركي

وفي السياق قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه سيناقش مع الإسرائيليين ما سيقومون به "ونتفق على حقهم بالرد، ولكن ينبغي أن يكون متناسبا".

وأضاف بايدن أنه لا يدعم هجوما على المواقع النووية الإيرانية.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن إدارة بايدن تسعى لتقليص حجم الرد الإسرائيلي بدلا من منعه بشكل كامل.

وأضاف المسؤولين أن غضب بايدن زاد مؤخرا مع تقلص تأثيره على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وتحولت المكالمات بينهما لمشادات.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل، مساء الثلاثاء، في هجوم قالت إنه للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

وعقب هذه الضربة، حذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أنه "إذا ارتكب الصهاينة أي أخطاء، فسيتلقون ردا أقوى وأكثر تدميرا".

وكشف رئيس الأركان الإيراني الجنرال محمد باقري عن أن الضربة استهدفت 3 قواعد جوية رئيسية ومقرا للموساد.

في المقابل قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل قد فشل، مهددا بأن طهران ارتكبت خطأ كبيرا وستدفع ثمنه.

وقال الجيش الإسرائيلي بعد تعرضه لهجوم إيراني صاروخي غير مسبوق، إنه سيختار الوقت المناسب لإثبات قدراته الهجومية الدقيقة المباغتة للرد على إيران.

ونقلت القناة الـ12 عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "سنقرر طريقة الرد.. متى وأين وكيف".

في حين نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر أمني أن إسرائيل ستهاجم إيران بشكل مكثف ردا على عمليات الإطلاق.