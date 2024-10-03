قصف وهجوم جوي يستهدف مدينة جبلة السورية

قالت وسائل إعلام سورية إن الدفاعات الجوية السورية والروسية تعاملت فجر اليوم الخميس مع "أهداف معادية" قبالة سواحل مدينة جبلة على البحر الأبيض المتوسط غربي البلاد، في حين ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد نيران اندلعت بأحد المستودعات على أطراف المدينة الواقعة بريف اللاذقية، بعد إصابته في القصف.

وأشارت سبوتنيك إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، "لأهداف معادية" قبالة سواحل جبلة وأن أحد الصواريخ سقط في أطراف المدينة، وهذا أدى إلى اندلاع حريق في الموقع، تزامنا مع سماع أصوات انفجارات قوية.

ورجح مصدر أمني أن طائرات مسيرة حاولت تباعا استهداف بعض المواقع على أطراف مدينة جبلة السورية.

ولم يذكر المصدر جهة الهجوم لكن وسائل إعلام سورية رجحت أن تكون إسرائيلية.

ونشر نشطاء سوريون عبر فيسبوك، مقاطع فيديو توثق تصاعد ألسنة النيران من موقع بمدينة جبلة السورية فضلا عن دوي انفجارات بالمنطقة.

وذكرت وسائل إعلام سورية توجه فرق الإطفاء لإحدى المواقع بمحيط مدينة جبلة في ريف اللاذقية بعد تصاعد أعمدة النيران منه، بدون ورود معلومات عن ماهية الانفجارات.

تجدر الإشارة إلى أن قاعدة حميميم الروسية تقع في ريف اللاذقية على بعد 4 كيلومترات من مدينة جبلة.

ودأبت إسرائيل على شن غارات جوية على دمشق وغيرها من المدن السورية، وتقول إنها تستهدف مليشيات موالية لإيران.

وكثّفت إسرائيل في الأيام الاخيرة وتيرة استهدافها لنقاط قرب المعابر الحدودية التي تربط سوريا بلبنان، والتي عبر من خلالها عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.