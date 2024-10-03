قتلى وجرحى في سلسلة غارات إسرائيلية على بيروت وضاحيتها الجنوبية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت مبكر من فجر اليوم الخميس سقوط 5 قتلى و8 مصابين في حصيلة أولية لغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الباشورة في قلب العاصمة بيروت. وذلك بعد 3 غارات أخرى استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية قبل دقائق من منتصف الليلة.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذه ما وصفها بضربة دقيقة في بيروت، في عبارة يستخدمها في العادة للحديث عن تنفيذه عملية اغتيال. وكشفت وزارة الصحة اللبنانية عن مقتل 46 شخصا وإصابة 85 آخرين جراء الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق مختلفة من لبنان.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مقرب من حزب الله أن الغارة في محلة الباشورة استهدفت مقرا للهيئة الصحية الاسلامية التابعة لحزب الله.

وفي ضربت الغارات الأخرى منطقة معوض وحي الأميركان في الضاحية الجنوبية، ما أدى تصاعد سحب دخان كثيف من موقع الغارات وطت مساحات واسعة من سماء العاصمة اللبنانية.

وقبيل القصف، طالب الجيش الإسرائيلي، سكان المباني والمناطق المستهدفة خاصة في الضاحية الجنوبية في برج البراجنة وحارة حريك بالإخلاء الفوري بدعوى الوجود قرب منشآت لحزب الله.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت صباح الأربعاء لسلسلة غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وحسب وكالة الأنباء اللبنانية، استهدفت هذه الغارات مركزا مستحدثا للدفاع المدني بحي الشياح، ومبنيين عند مفترق طريق الجاموس – صفير، ومنطقتي السانت تريز وكاليري سمعان، ومحيط منطقة الحدت، وقرب مجمع المجتبى (وهو مجمع ديني).

كما استهدفت طوابق عليا من أحد المباني في منطقة الشويفات، بحسب ما أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون إعلاميون.

ومنذ أيام، تنفّذ إسرائيل غارات جوية عنيفة على ضاحية بيروت الجنوبية وجنوب لبنان وشرقه، على مناطق تعتبرها معاقل أو مناطق نفوذ لحزب الله.

كما نفّذت إسرائيل غارات داخل العاصمة اللبنانية اغتالت فيها شخصيات من حزب الله أو قادة في فصائل مقاومة.

ضحايا الغارات

وقبل الغارات الليلة الأخيرة كشفت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن "غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان أدّت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد 46 شخصا وإصابة 85 بجروح".

ومنذ بدء التصعيد في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بين إسرائيل وحزب الله، قتل في لبنان 1,928 شخصا، كما أفاد تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث الحكومية الأربعاء

تجدر الإشارة أنه في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، اغتالت إسرائيل الأمين العام لـحزب الله حسن نصر الله وآخرين، في غارة جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وإثر ذلك كثف الحزب من هجماته على إسرائيل.

ويحاول الجيش الإسرائيلي منذ صباح الأربعاء التوغل بريا جنوب لبنان، حيث يواجه مقاومة شرسة من الحزب أوقعت خلال ساعات 8 عسكريين إسرائيليين قتلى، بينهم ضباط وما لا يقل عن 30 جريحا، بحسب الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول المنصرم تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، ما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1119 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و3040 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد لبيانات السلطات اللبنانية.

في المقابل، يستمر دوي صفارات الإنذار بوتيرة غير مسبوقة في أنحاء إسرائيل، إثر إطلاق كثيف من حزب الله لصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وسط تعتيم إسرائيلي صارم على الخسائر البشرية والمادية، حسب مراقبين.