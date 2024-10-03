عاجل | الصحة اللبنانية: قتيلان و11 مصابا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الباشورة ببيروت

عاجل | وزارة الصحة اللبنانية: قتيلان و11 مصابا في حصيلة أولية للغارة الإسرائيلية على الباشورة بالعاصمة بيروت

عاجل | مراسل الجزيرة: جرحى إثر غارة إسرائيلية على مبنى بمنطقة الباشورة في بيروت

عاجل | الجيش الإسرائيلي: نحذر السكان القريبين من مبان محددة في برج البراجنة وحارة حريك ونطالبهم بالإخلاء الفوري

عاجل | الجيش الإسرائيلي: نحذر سكان الضاحية الجنوبية لبيروت ونطالب السكان بالإخلاء الفوري

التفاصيل بعد قليل..