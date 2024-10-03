20 شهيدا في غارة إسرائيلية على مخيم طولكرم

أفاد مراسل الجزيرة نقلا عن مصادر طبية داخل المستشفيات بارتفاع عدد الشهداء بغارة إسرائيلية على مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية إلى 20 شخصا، وإصابة آخرين.

وكانت وزارة الصحة أعلنت عن 14 شهيدا فلسطينيا في الغارة التي شنتها مقاتلة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طائرة مقاتلة قامت بمهاجمة مسلحين في طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مقهى داخل حارة الحمام بمخيم طولكرم pic.twitter.com/aThmQlmOKI — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 3, 2024

وقال الإعلام الإسرائيلي إنها المرة الأولى منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية (2000 – 2005)، التي تشن فيها طائرة حربية غارة على مخيم طولكرم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن الغارة استهدفت مناطق سكنية تضم مقهى شعبيا في المخيم.

وأفاد الوكالة بأن طائرات الاحتلال قصفت بصاروخ واحد على الأقل حارة الحمام بمخيم طولكرم أثناء وجود عدد من المواطنين، ما أدى أيضا إلى إصابة العشرات بجروح متفاوتة، بحسب وزارة الصحة.

وأشارت إلى أن مركبات الدفاع المدني والإسعاف هرعت إلى المكان، حيث جرى نقل الشهداء والجرحى إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها نقلت جثامين 5 شهداء ومصاب واحد إلى المستشفى.