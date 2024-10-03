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عاجل | المتحدث العسكري باسم أنصار الله: مستمرون في عملياتنا حتى وقف العدوان على غزة ولبنان

3/10/2024-|آخر تحديث: 3/10/202408:08 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

عاجل | المتحدث العسكري باسم أنصار الله: مستمرون في عملياتنا حتى وقف العدوان على غزة ولبنان

عاجل | المتحدث العسكري باسم أنصار الله: هاجمنا هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة

عاجل | المتحدث العسكري باسم أنصار الله: عملية يافا تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"

عاجل | المتحدث العسكري باسم أنصار الله: عملية يافا المحتلة حققت أهدافها بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها

 

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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