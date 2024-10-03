الحوثيون: استهدفنا تل أبيب بطائرات مسيرة فجر اليوم

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع استهداف تل أبيب بـ5 طائرات مسيّرة فجر اليوم الخميس، وأكد نجاح العملية، بينما أقر الجيش الإسرائيلي بوصول مسيّرتين إلى المدينة.

وقال سريع في بيان بثه تلفزيون المسيرة إن سلاح الجو المسير هاجم هدفا حيويا في يافا المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، مؤكدا أن العملية حققت أهدافها بوصول المسيرات دون أن يرصدها العدو أو يسقطها.

وأضاف المتحدث العسكري أن عملية يافا تأتي ضمن المرحلة الخامسة في معركة "الفتح الموعود والجهاد المقدس"، وأكد استمرار العمليات حتى وقف العدوان على غزة ولبنان.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد طائرتين مسيّرتين في بات يام جنوب تل أبيب، وأضاف أنه اعترض واحدة وسقطت الثانية في منطقة مفتوحة.

بدورها، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 5 طائرات مسيّرة أطلقت من اليمن فجرا وانفجرت على علو منخفض في أجواء منطقة تل أبيب.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت أمس الأربعاء أن القوة الصاروخية التابعة لها استهدفت بالصواريخ قاعدة نيفاتيم ومنطقة روتم الصناعية في النقب.

وقالت الجماعة إن العملية تمت بصواريخ "قدس 5" المجنحة التي يكشف عنها لأول مرة، وإن عملية الاستهداف كانت دقيقة ووصلت الصواريخ إلى أهدافها.

وأوضحت أن الصاروخ "قدس 5" المستخدم في العملية تم تطويره، وهو قادر على ضرب أي هدف في فلسطين المحتلة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، نفذ الحوثيون عدة هجمات بالمسيرات والصواريخ على أهداف إسرائيلية، وفي يوليو/تموز أصابت مسيرة مبنى في تل أبيب مما أسفر عن مقتل إسرائيلي.