استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشاب صلاح زياد عيسى شواهين (23 عاماً) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وفي وقت سابق قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته أطلقت النار على شاب فلسطيني عند مدخل قاعدة عسكرية بالخليل، بزعم أنه يحمل سكينا.

وقال جيش الاحتلال -في بيان- إن فلسطينيا مسلحا بسكين وصل إلى مدخل مقر "لواء يهودا" بالخليل، وحاول القيام بعملية طعن، لكن قوات الجيش قامت بـ"تحييده".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه لم تقع إصابات، من دون توضيح كيف "حُيِّد" الفلسطيني، إذ عادة ما يستخدم هذا التعبير للدلالة على القتل أو الإصابة.

وتحدثت مواقع فلسطينية عن استنفار قوات الاحتلال قرب القاعدة العسكرية في الخليل عقب إطلاق النار على الشاب في المكان.

وكان شابان من مدينة الخليل -هما محمد راشد مسك وأحمد عبد الفتاح الهيموني- نفذا الثلاثاء عملية يافا التي قتل فيها 8 إسرائيليين، وأصيب آخرون، وقد أشادت حركة حماس بالعملية التي وصفتها بالبطولية.

وتفرض قوات الاحتلال منذ أمس الأربعاء حظرا للتجوال على عدد من الأحياء الفلسطينية وسط مدينة الخليل، وأغلقت اليوم الخميس المسجد الإبراهيمي بذريعة حلول الأعياد اليهودية.

وبموازاة حربه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى مقتل 721 فلسطينيا، بينهم 160 طفلا، وإصابة نحو 6200 واعتقال نحو 11 ألفا، وفق مصادر رسمية فلسطينية.