الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض هدف جوي قبالة شواطئ تل أبيب

أعلن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس اعتراض "هدف جوي مشبوه" قبالة شواطئ تل أبيب الكبرى.

وأكدت تقارير إسرائيلية في وقت سابق سماع دوي انفجارات قوية في منطقة تل أبيب الكبرى من دون إطلاق صفارات الإنذار.

وفي وقت لاحق أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية دوي صفارات الإنذار في بيت يام الساحلية جنوب تل أبيب بعد رصد طائرة مسيرة.

وأطلقت إيران وابلا من الصواريخ على إسرائيل وصل بعضها إلى تل أبيب، مساء الثلاثاء، في هجوم قالت إنه للرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، والقائد بالحرس الثوري الإيراني عباس نيلفروشان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ايضا قبل أيام اعتراضه صواريخ أطلقت من لبنان فوق تل ابيب الكبرى.