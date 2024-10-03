القسام تبث مشاهد كمين مركب ضد قوات وآليات إسرائيلية بخان يونس

بثت الجزيرة مشاهد حصرية لكمين مركب نفذته كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت القسام إن عناصرها نفذت الكمين المركب على بعد أقل من كيلومتر من الخط الفاصل مع إسرائيل في منطقة الفخاري شرقي خان يونس.

وأظهرت المشاهد اشتعال النيران بآليات إسرائيلية من أنواع محتلفة وسيطرة عناصر القسام على معدات عسكرية في الكمين الذي حمل اسم "تجديد العهد والبيعة".

وقالت القسام إن الكمين نفذ على 3 مراحل، وعرفت مرحلته الأولى استهداف آلية هندسية ودبابة "ميركافا 4″ وجرافة عسكرية من نوع "دي 9".

وتضمنت المرحلة الثانية استهداف دبابة "ميركافا" وناقلتي جند وجرافتين من نوع "دي 9" وتفجير حقل ألغام في قوة هندسة، في حين استهدفت دبابة "ميركافا 4" وجرافتين عسكريتين من طراز "دي 9" بالمرحلة الثالثة.

وقال أحد عناصر القسام الميدانيين إن الكمين جاء "ثأرا لدماء الشهداء ولكل من وقف مع غزة"، وخص بالذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وأعلنت القسام في 30 سبتمبر/أيلول الماضي تنفيذ عناصرها كمين مركب أسفر عن تدمير ناقلتي جند إسرائيليتين واستهداف دبابة ميركافا وجرافتين عسكريتين من نوع "دي 9" بالعبوات وقذائف "الياسين 105".

وأكدت القسام "إيقاع طواقم الآليات الإسرائيلية بين قتيل وجريح في منطقة الفخاري شرق خانيونس"، وأشارت إلى رصد مقاتليها هبوط طيران مروحي للإجلاء.

وأعلنت في اليوم ذاته تفجير حقل ألغام مُعد مسبقا في قوة هندسية إسرائيلية وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح في المنطقة نفسها.

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نُفذت ضد قوات الاحتلال.

كما دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبّدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.