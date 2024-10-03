حماس: إغلاق إسرائيل للحرم الإبراهيمي جريمة واعتداء سافر

دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق الحرم الإبراهيمي مؤكدة أن هذا يشكل انتهاكا لحرمة الحرم وقداسته ويمثل جريمة واعتداء سافرا على مسجد إسلامي خالص.

وقالت حماس في بيان إن هذا الأمر لن يفلح في تهويد وطمس المعالم الإسلامية في فلسطين.

وأكدت أن إغلاق الحرم الإبراهيمي إمعان في التضييق على ممارسة الشعائر الدينية وأن الإغلاق المتكرر له ومنع أذان الفجر فيه، استهتار بكل الأعراف والشرائع والقوانين الدولية.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي بـ"التحرك الفاعل لاتخاذ إجراءات صارمة ضد حكومة الاحتلال الفاشية".

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت- اليوم الخميس- المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين، وذلك تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وشددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الإبراهيمي، ومنعت المسلمين من دخوله بينما فتحته أمام المستوطنين بمناسبة عيد رأس السنة اليهودية.

وتغلق السلطات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي بالكامل أمام المسلمين 10 أيام في السنة، تتوافق مع الأعياد اليهودية.

ومنذ عام 1994، قسّمت إسرائيل المسجد الإبراهيمي في البلدة القديمة من الخليل بواقع 63% لليهود و37% للمسلمين، عقب مذبحة ارتكبها مستوطن أسفرت عن مقتل 29 مصلّيا.

وبالتزامن مع إغلاق المسجد الإبراهيمي، اقتحم عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى، وأدوا فيها طقوسا تلمودية بمناسبة رأس السنة اليهودية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

ونشرت شرطة الاحتلال المئات من عناصرها في البلدة القديمة من القدس ومحيطها، خاصة عند بوابات الأقصى، وفرضت قيودا على دخول المصلين.