حزب الله يقصف تجمعات للجيش الإسرائيلي ويحقق إصابات مباشرة

أعلن حزب الله في بيان أصدره فجر اليوم الخميس أنه قصف بالصواريخ تحركات للقوات الإسرائيلية في مستعمرة مسكاف عام وحقق إصابة مباشرة. كما أعلن قصفه بالمدفعية تجمعا لقوات إسرائيلية في موقع حانيتا وتحقيق إصابة مباشرة.

في غضون ذلك، ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن قصفا مدفعيا عنيفا استهدف بلدة كفركلا في قضاء مرجعيون بمحافظة النبطية في جنوب لبنان لأكثر من ساعة متواصلة ليلة الأربعاء الخميس.

وكان حزب الله أعلن أمس الأربعاء تصديه لمحاولات تسلل إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية وتدمير 3 دبابات ميركافا بصواريخ موجهة، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 8 عسكريين -بينهم 3 ضباط- بعد عبورهم الحدود.

وأوضح حزب الله أنه دمر 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بصواريخ موجهة أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مقاتليه يخوضون اشتباكات مستمرة بقذائف صاروخية وأسلحة رشاشة مع قوة إسرائيلية تسللت شرقي البلدة.

وأضاف الحزب أن مقاتليه فجروا عبوة بقوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في محيط بلدة كفر كلا، وأوقعوها بين قتيل وجريح.

كما استهدف مقاتلوه تجمعا لقوات إسرائيلية في بساتين المطلة، وحققوا إصابات مباشرة.

وقال الحزب إن قواته استهدفت تجمعا لعسكريين إسرائيليين بين مستوطنتي مسكفعام وكفر جلعادي بالصواريخ وأصابوه إصابة مباشرة، كما استهدفوا تجمعا آخر لعسكريين في مستوطنة أبيريم بصلية صاروخية.

وأضاف أنه قتل وجرح عسكريين إسرائيليين باستهداف تجمع لهم بين بلدة العديسة ومستوطنة مسكفعام المحاذية لحدود لبنان الجنوبية بصاروخ موجه ضد الأفراد.

قتلى إسرائيليون

في تطور لافت ولأول مرة منذ إعلانه بدء عملية برية في جنوب لبنان، قال الجيش الإسرائيلي إن 8 عسكريين بينهم 3 ضباط قتلوا وأصيب 7 بجروح خطيرة بينهم ضابط في معارك جرت بين الجيش ومقاتلي حزب الله جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن نحو 35 جنديا إسرائيليا أصيبوا في اشتباكات جنوبي لبنان، وكشفت أن مقاتلي حزب الله أطلقوا النار على الجنود من مسافة صفر.

وقد ذكر مركز زيف الطبي الإسرائيلي أنه استقبل أمس الأربعاء 39 جنديا مصابا وصلوا بواسطة المروحيات ومركبات الإسعاف.

وذكرت القناة الـ13 أن تحقيقا أوليا للجيش كشف أن عشرات من مقاتلي حزب الله هاجموا الجنود في المعارك التي أدت إلى مقتل عدد منهم.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن وحدات نظامية من المشاة والمدرعات انضمت إلى العمليات البرية في جنوب لبنان.

صواريخ حزب الله

من جانب آخر ذكرت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن نحو 220 صاروخا أطلق من لبنان على شمال إسرائيل منذ صباح أمس الأربعاء.

وقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن مقاتلي حزب الله أطلقوا رشقة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل، وأن أصوات انفجارات صواريخ اعتراضية إسرائيلية دوت في أجواء بلدات حدودية في جنوب لبنان.