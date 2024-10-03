حزب الله يصعّد هجماته وإسرائيل تتحدث عن حدث صعب بالشمال

صعّد حزب الله من هجماته الصاروخية على ثكنات الجيش الإسرائيلي ومستوطناته في الشمال، وأعلن عن تفجير عبوات ناسفة بقوة من لواء غولاني في مارون الراس، وفي المقابل واصلت إسرائيل قصف أهداف متفرقة في لبنان وتحدثت عن حدث صعب في الشمال.

فمن جهته، قال حزب الله إنه قصف قاعدة سخنين الإسرائيلية للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية، كما أعلن تفجير عبوة سجيل لدى محاولة قوة مشاة إسرائيلية التسلل باتجاه بلدة يارون، وقال إنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكر أيضا أنه استهدف بصاروخ موجه دبابة ميركافا إسرائيلية بمستوطنة نطوعة، واستهدف بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في منطقة الثغرة بمحيط بلدة العديسة.

كذلك، قال حزب الله إنه قصف تجمعا لقوات إسرائيلية غربي مستوطنة سعسع برشقة صاروخية، وقصف تجمعا آخر في مستوطنة شوميرا بصاروخ فلق، كما استهدف تجمعا ثالثا في مستوطنة البصة برشقة صاروخية.

وكان الحزب أعلن في وقت سابق اليوم قصف تجمع للقوات الإسرائيلية في مستوطنة كفر جلعادي برشقة من صواريخ فلق، كما قال إنه قصف تجمعا آخر في ثكنة راميم وفي حرش مسغاف برشقات صاروخية.

وذكر أيضا أنه رصد تحركا لقوات إسرائيلية في موقع الراهب الإسرائيلي وقصفه بقذائف مدفعية محققا إصابة مباشرة، وقد أفادت مراسلة الجزيرة بأن موقع الراهب الحدودي ومحيطه تعرضا لقصف عنيف من جنوب لبنان.

كما قال إنه فجر عبوات ناسفة بقوة من لواء غولاني كانت تحاول الالتفاف غربي مارون الراس بجنوب لبنان، مما أوقع قتلى وجرحى بينهم.

وكان مصدر أمني لبناني قال للجزيرة إن حزب الله فجر عبوة ناسفة ثالثة بقوة من لواء غولاني في بلدة مارون الراس، وذلك بعد إفادة مراسل الجزيرة بأن الحزب فجر عبوتين ناسفتين في مجموعة إسرائيلية تسللت إلى محيط البلدة.

وذكر المراسل أن مجموعة مشاة وآليات إسرائيلية تراجعت إلى ما وراء الخط الأزرق بعد تسللها باتجاه البلدة.

حدث صعب وخطير

من ناحيتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن جنودا من لواء غولاني تعرضوا لتفجير عبوة ناسفة في لبنان وأن مروحيات بدأت بنقل مصابين.

وقالت إن طائرات مروحية هرعت إلى مناطق الاشتباكات على الحدود مع لبنان لتنقل جنودا قتلى وجرحى بعد حدث أمني صعب وخطير وغير عادي في الشمال، مضيفة أن هذا الحدث الأمني قد يكون مرتبطا بوحدة غولاني.

ورصدت كاميرا الجزيرة مروحية إسرائيلية تنقل جنودا جرحى من منطقة الحدود جنوبي لبنان إلى مستشفى رمبام في حيفا.

وتحدث الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق نحو 50 صاروخا ومسيرتين من لبنان باتجاه الشمال في الساعات الأخيرة هذا اليوم، وأن عددا كبيرا من تلك الصواريخ استهدف الجليل الأعلى والأوسط وكرمئيل، مشيرا إلى اعتراض بعضها.

غارات إسرائيلية

في المقابل، صرح الجيش الإسرائيلي بأن قوات اللواء السادس بدأت -أمس الأربعاء- القتال في جنوب لبنان بعد عام من الدفاع عن البلدات الشمالية، مشيرا إلى أن تلك القوات بدأت بشن غارات محددة الهدف لتدمير البنية التحتية لحزب الله.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدتي اللبوة وحربتا في البقاع شرقي لبنان، كما شن غارة على محيط مدينة بعلبك في البقاع شرقي لبنان.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن طائراته هاجمت أهدافا تابعة لاستخبارات حزب الله في بيروت، كما قال اليوم إنه قصف الليلة الماضية مبنى بلدية بنت جبيل الذي اتخذه مقاتلون من حزب الله مركزا لعملياتهم.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم استشهاد 9 مواطنين وجرح 14 آخرين إثر غارة "العدو" الإسرائيلي على منطقة الباشورة في بيروت.

في حين أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض "استشهاد 1974 شخصا، بينهم 127 طفلا و261 امرأة"، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى جانب إصابة 9384 شخصا.