بزشكيان يلتقي بالدوحة وزير الخارجية السعودي ووفدا من حماس

التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان -أمس الأربعاء، في اجتماعين منفصلين بالعاصمة القطرية- كلا من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ووفدا من حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن الجانبين (بزشكيان وبن فرحان) بحثا مستجدات الأوضاع التي تشهدها المنطقة والعالم، كما نقل وزير الخارجية تحيات الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان للرئيس الإيراني.

من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني خلال لقائه مع وفد من حركة حماس إن "استمرار جرائم الكيان الصهيوني دفع القوات المسلحة الإيرانية لتوجيه رد حاسم ضد الكيان".

وأضاف بزشكيان أن إسرائيل "لم يكن بإمكانها ارتكاب هذا الكم من الجرائم لولا ارتباطها بالولايات المتحدة وأوروبا" مشددا على أنه "إذا ارتكبت إسرائيل أدنى خطأ ضد إيران فستتلقى ردا أقوى بكثير" من هجوم الثلاثاء الماضي.

وأمس، وصل الرئيس الإيراني إلى الدوحة في زيارة رسمية في إطار تعزيز العلاقات مع قطر، واجتمع خلالها بأمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقد حذر الجانبان من عواقب التصعيد الإسرائيلي في المنطقة.