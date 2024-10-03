الحوثي: استهدفنا 188 سفينة منذ نوفمبر إسنادا لغزة

قال زعيم الحوثيين في اليمن عبد الملك الحوثي، اليوم الخميس، إنهم استهدفوا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 188 سفينة، إسنادا لغزة في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

وأضاف -في كلمة بثتها قناة المسيرة التابعة للحوثيين- أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لتصعيد العدوان ضد الشعب اليمني، إذ بلغت الغارات الإسرائيلية والأميركية على اليمن هذا الأسبوع 39 غارة.

وشدد على أن "استهداف الحديدة من قبل العدو الإسرائيلي والأميركي لن يوقف عملياتنا، وجهادنا مستمر".

والأحد، أعلنت جماعة الحوثي أن العدوان الإسرائيلي استهدف بعدة غارات ميناءين ومحطتي كهرباء في محافظة الحديدة، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.

‏وأشار زعيم الحوثيين -في كلمته- إلى أنه تم إسقاط مزيد من طائرات الاستطلاع المسلح الأميركي "إم كيو-9″، ليصل إجمالي عددها إلى 11 طائرة من هذا النوع خلال العام الحالي.

والاثنين، أعلن الحوثيون إسقاط طائرة مسيرة من طراز "إم كيو-9" في محافظة صعدة شمالي البلاد، بعد أن تم إسقاط طائرة من الطراز نفسه يوم 16 سبتمبر/أيلول الماضي.

وتضامنا مع غزة التي تواجه إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومع تدخل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الحوثيون أنهم باتوا يعتبرون كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافهم العسكرية.