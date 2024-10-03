الجزيرة ترصد مروحية إسرائيلية تنقل جنودا من حدود لبنان لمستشفى بحيفا

رصدت كاميرا الجزيرة مروحية إسرائيلية تنقل جنودا جرحى من منطقة الحدود جنوبي لبنان إلى مستشفى رمبام في مدينة حيفا، وجاءت الصور بعد حديث وسائل إعلام إسرائيلية عن وقوع حادث أمني خطير في جبهة الشمال، أي الحدود مع لبنان.

وغالبا ما تستعمل وسائل الإعلام الإسرائيلية عبارة "حادث أمني خطير" عند وقوع قتلى أو جرحى في صفوف قوات الاحتلال.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن عن تفجير عبوة "سجيل" في قوة مشاة إسرائيلية كانت تحاول التسلل باتجاه بلدة يارون، وقال إنه أوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب اليوم الخميس عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بصاروخ موجه في مستعمرة نطوعة، مشيرا إلى أنه استهدف بالصواريخ أيضا تجمعا لجنود الاحتلال في منطقة الثغرة بمحيط بلدة العديسة.

وقال إن مقاتليه فجّروا عبوة ناسفة في قوة من لواء غولاني كانت تحاول الالتفاف من الجهة الغربية للبلدة، وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.