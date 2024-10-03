إيران ترفض بيانا لمجموعة السبع يندد بهجومها الصاروخي على إسرائيل

اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن تنديد مجموعة الدول السبع الكبرى بهجومها على إسرائيل "متحيز وغير مسؤول".

وحمّل المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي اليوم الخميس، دول مجموعة السبع، ولا سيما الولايات المتحدة، المسؤولية عن زيادة انعدام الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقال بقائي -في بيان- "إن دول مجموعة السبع، ولا سيما الولايات المتحدة، تتحمل المسؤولية المطلقة عن زيادة انعدام الأمن وانعدام الاستقرار في غرب آسيا عن طريق تقديم الدعم التسليحي والمالي والسياسي للطرف المعتدي (إسرائيل)".

وندد زعماء مجموعة السبع في بيان صدر أمس الأربعاء بهجوم طهران. وعبروا عن "قلقهم البالغ" إزاء الأزمة في الشرق الأوسط، لكنهم قالوا إن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما وإن اندلاع صراع على مستوى المنطقة ليس في مصلحة أحد.

والثلاثاء، أعلنت إيران أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل (180 بتقدير تل أبيب) مما تسبب في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بينما دوت صفارات الإنذار في كامل البلاد.

وقالت طهران إن الهجوم الصاروخي جاء ردا على اغتيال إسرائيل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله في لبنان حسن نصر الله .

يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يشن منذ 23 سبتمبر/أيلول المنصرم عدوانا واسعا على لبنان.

وتتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية، أبرزها "حزب الله" مع قوات الاحتلال قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.