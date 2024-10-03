أمير قطر يؤكد تضامن بلاده مع لبنان ويوجه بسرعة الدعم الإنساني لضحايا العدوان

أكد أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وقوف دولة قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه ضد "الاعتداءات الوحشية" التي يتعرض لها، وجدد رفض قطر للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على لبنان.

وقال في منشور، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، إن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة كان بمثابة الضوء الأخضر لتوسيع رقعة الصراع دون أدنى درجة من درجات المسؤولية من قبل المعتدين.

وأكد أمير قطر أنه وجه بسرعة التحرك لتوفير كافة الموارد اللازمة لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لجميع النازحين والمتضررين من هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكان أمير قطر دعا -في كلمة ألقاها خلال القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي في الدوحة في وقت سابق اليوم- إلى العمل الجاد لوقف الاعتداء على لبنان، مجددا رفض قطر للغارات والعمليات العسكرية الإسرائيلية على هذا البلد.

وقال "نؤمن بأهمية العمل على احتواء التصعيد وخفض التوتر واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل العجز الدولي لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وترى الفرصة متاحة لتطبيق مخططها في لبنان.

إبادة جماعية بغزة

كما تحدث الأمير -في كلمته- عن الجرائم الإسرائيلية في غزة، وقال إن ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة منذ نحو عام عمليات إبادة جماعية.

وقال إن قطر سبق أن حذرت من عواقب عدم محاسبة إسرائيل على ما ارتكبته من جرائم ضد الإنسانية، مشيرا إلى أن العالم لا يزال يشهد تصاعدا خطيرا في الحرب التي تشنها قوات الاحتلال في غزة.

وتابع أمير قطر أن الأمن لن يتحقق دون تحقيق السلام العادل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، مؤكدا أن بلاده ستظل داعمة للشعب الفلسطيني في حصوله على حقوقه المشروعة.