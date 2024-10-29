هل خسر فينيسيوس الكرة الذهبية بسبب العنصرية؟

فتح لاعب كرة القدم الليبيري السابق "جورج ويا" ظرفا في خلفيته شعار الكرة الذهبية وفي الناحية الأخرى اسم الفائز بها في النسخة الـ68، وقبل أن ينطق "ويا" باسمه، بدأ الجمهور بالهتاف "فيني، فيني، فيني" في إشارة إلى لاعب نادي ريال مدريد البرازيلي "فينيسيوس جونيور"، لكنه راوغ الجمهور في حركة مكتوبة مسبقا وأعلن الإسباني لاعب مانشستر سيتي "رودريغو هيرنانديز" المعروف اختصارا باسم "رودري" فائزا بالكرة الذهبية.

🚨لقطة لن ينساها التاريخ .. لحظة اعلان الفائز الجمهور يردد " اسم الفائز الحقيقي " فقط فيني ، فيني ، فيني 🖤🖤🖤 لصوص لصوص لصوص ، لن ينسى احد هذه السرقة#الكورة_الذهبية #فينيسيوس_جونيور #ريال_مدريد pic.twitter.com/bYAqOuotRw — عبدالله! (@ddowew) October 28, 2024

لم يكن هذا المشهد مجرد ضربة حظ أو محاولة من الجمهور لإضفاء جو من الحماسة للحفل، لكنه كان تعبيرا عن تيار من المشجعين واللاعبين والصحفيين الذين يؤمنون بأحقية فينيسيوس بالكرة الذهبية ومواصلة الجهة المنظمة في ما اعتبروه استبعاد اللاعبين السود من الظفر بجائزة مجلة كرة القدم الفرنسية "فرانس فوتبول".

فقد علق فينيسيوس على النتائج في تغريدة عبر حسابه على منصة إكس قال فيها "إنه مستعد لإعادتها عشر مرات إن لزم الأمر، لكنهم غير مستعدين"، في إشارة إلى ما قال مقربون من اللاعب إنها معركته ضد العنصرية.

🚨لقطة لن ينساها التاريخ .. لحظة اعلان الفائز الجمهور يردد " اسم الفائز الحقيقي " فقط فيني ، فيني ، فيني 🖤🖤🖤 لصوص لصوص لصوص ، لن ينسى احد هذه السرقة#الكورة_الذهبية #فينيسيوس_جونيور #ريال_مدريد pic.twitter.com/bYAqOuotRw — عبدالله! (@ddowew) October 28, 2024

ويعتقد أصدقاء اللاعب والمقربون منه في حديثهم لرويترز بأن فنيسيوس يجني ثمار حربه ضد العنصرية وإن "عالم الكرة القدم غير مستعد بعد لقبول لاعب يحارب ضد العنصرية"، مؤكدين على مواصلة اللاعب وناديه ريال مدريد في محاربة العنصرية حتى لو كلفهم ذلك الكرة الذهبية.

وكان النادي قد تراجع في اللحظات الأخيرة عن السفر إلى باريس لحضور حفل الجوائز بعد حصوله على أخبار حول استبعاد لاعبيه فينسيوس جونيور وجود بيلينغهام من الظفر بالجائزة، فيما اعتبره مسؤولوا النادي "قلة احترام".

وحصد النادي جائزة أفضل نادي وأفضل مدرب، وحصل لاعبه الفرنسي كيليان مبابي على جائزة أفضل هداف بالتقاسم مع الانجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ.

عموما هي بالنهاية تصويت صحفيين ويتاثر باكثر من عامل ووجود الصيت الاعلامي لبيلينغهام وكارفخال اثر على فينيسيوس وبرضو اخلاقه مع الناس وسوء سمعته من ناحية اللعبة المالي النظيف اثر عليه

بالنسبة لشنايدر، كان فعلا ممتاز ويستحق، بس مش تنكر ان ميسي ايضا قدم موسم خرافي كالعادة ويستحق بعد — 𝐅. 𝐀𝐋𝐇𝐀𝐉𝐉𝐈¹⁰ (@_FahadAlhajji) October 29, 2024

وكان ويا أول لاعب أفريقي يحصل على الكرة الذهبية عام 1995، وثاني من يحصدها من ذوي البشرة السمراء إلى جانب البرتغالي أوزيبيو عام 1965 والبرازيلي رونالدينيو غاوتشو عام 2005، وذلك من بين 68 لاعبا حصلوا عليها منذ عام 1956، فيما اعتبره مراقبون تحيزا مع اللاعبين الأوروبيين، خاصة مع استبعاد لاعبين مثل الإيفواري دروغبا.

من كان الأفضل؟

ولكن كيف كان صدى خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية، حيث انقسم رواد مواقع التواصل بين أحقية رودري بالحصول على الجائزة وتعرض فينيسيوس للظلم، كان أبرز من تفاعل مع الحدث لاعبي ريال مدريد الذين عبروا عن غضبهم من استبعاد زميلهم من الظفر بالكرة الذهبية.

ونشر لاعب الوسط الفرنسي إيدوارد كامافينغا صورة له مع زميله فينيسيوس معلقا بأنها "سياسية كرة القدم" ومعبرا عن تضامنه مع صديقة بالقول "أخي أنت أفضل لاعب في العالم ولا يمكن لأي جائزة أن تقول غير ذلك".

ونشر لاعبا الميرينغي السابقين كريم بنزيمة وتوني كروس على حسابهما في انستغرام صورة اللاعب البرازيلي معبرين عن تضامنهما معه، فيما اكتفا اللاعب التركي أردا غولر بالقول "عار" مع إشارة لحساب الكرة الذهبية على منصة إكس.

وعلق الصحفي الرياضي أشرف بن عياد قبل الإعلان عن الجوائز بالقول إن "فينيسيوس أكثر لاعب يستحق الكرة الذهبية. رأيي ولن يتغير"، لكن مغردين آخرين أعادوا نشر مقاطع لفينيسيوس وهو يشتبك مع لاعبين في الملعب ويستفز آخرين، وضمنوا الفيديو بمعايير الحصول على الكرة الذهبية، وهي "الأداء الفردي ومساعدة الفريق والتحلي بالرقي وسط الملعب"، معتبرين أن فينيسيوس لم يكن يحترم خصومه في الملعب.

Be honest, who deserves to win the Ballon d’Or? pic.twitter.com/Sia7ZTLV9G — Troll Football (@TrollFootball) October 28, 2024

وفي كلمته على منصة التتويج، قال رودري إن "هذه الكأس تؤكد انتصاري، ولكنها تؤكد أيضًا انتصار العديد من اللاعبين الإسبان، إنييستا، وتشافي.. إنه انتصار لكرة القدم الإسبانية ولاعبي خط الوسط حول العالم"، فيما علق لاعب لاروخا السابق وأحد من لم يحصلوا على الكرة الذهبية خلال مسيرتهم أندري إنيستا بتغريدة على إكس قال فيها "أكثر من مستحق، مبروك يا رودري".

Más que merecido. Muchas felicidades, Rodri ❤️✨ https://t.co/GBX7zcN23w — Andrés Iniesta (@andresiniesta8) October 29, 2024

وحصد رودري في الموسم السابق لقب الدوري الممتاز للمرة الرابعة على التوالي مع فريقه مانشتسر سيتي، وفاز بدوري الأمم الأروبية مع منتخب إسبانيا بعد 12 عاما منذ آخر تتويج وحصل عل جائزة أفضل لاعب في البطولة، في حين فاز فينيسيوس بدوري أبطال أوروبا وحصل على جائزة أفضل لاعب فيه، إلى جانب الدوري وكأس السوبر الإسبانيين وكأس السوبر الأوروبي.