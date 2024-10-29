إسرائيل توجه تحذيرا لإيران من ضربها مجددا

حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إيران من الرد على الغارات الجوية التي شنتها إسرائيل عليها فجر السبت الماضي.

وقال هاليفي في كلمة الثلاثاء أمام أفراد من سلاحَي الجو والبر شاركوا في الضربة "إذا ارتكبت إيران خطأ إطلاق وابل صاروخي آخر على إسرائيل، فسنعرف مرة أخرى كيفية الوصول إلى إيران، بقدرات لم نستخدمها حتى هذه المرة".

وكانت إسرائيل شنت فجر السبت الماضي غارات جوية على مواقع عسكرية في طهران ومدن إيرانية أخرى.

واعترفت طهران بمقتل 4 جنود ومدني واحد في الغارات الإسرائيلية التي قالت إن دفاعاتها الجوية نجحت في التصدي لها.

وجاءت ضربات السبت ردا على هجوم صاروخيّ كبير شنته إيران مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري على القواعد العسكرية في إسرائيل انتقاما لاغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية في طهران في أواخر يوليو/تموز الماضي.

وفي وقت سابق، حذرت واشنطن إيران من توجيه ضربة جديدة لإسرائيل.

لكن إيران أبلغت الأمم المتحدة عزمها الرد على الضربات الإسرائيلية انطلاقا من حقها المشروع في صون سيادتها وفق القوانين الدولية.

وتعهد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بالرد على الهجوم الإسرائيلي.