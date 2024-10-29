انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب خلفا لحسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال الحزب -في بيان اليوم الثلاثاء- "تمسكا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما".

وشدد على "مواصلة العمل لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار".

وتولى قاسم (71 عاما) منذ 1991 منصب نائب الأمين العام ومسؤولية متابعة العمل النيابي والحكومي في حزب الله.

وظهر قاسم في 3 خطابات متلفزة منذ اغتيال حسن نصر الله، آخرها في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال حينها إن حزب الله ما زال قويا رغم الضربات القاسية التي أصابته جراء الهجمات الإسرائيلية، واستعاد عافيته الميدانية وقدراته.

وأضاف أن صواريخ المقاومة طالت تل أبيب وعطلت مطار بن غوريون، ودفعت مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ.

وأشار إلى أنه بإمكان الحزب استهداف أي نقطة في "الكيان الإسرائيلي"، وسيختار النقطة المناسبة، وفق تعبيره.

ويأتي انتخاب قاسم بعد اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله هاشم صفي الدين الذي كان يعتبر المرشح الأبرز لخلافة نصر الله.

وفي 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، نعى الحزب صفي الدين، مؤكدا أنه قضى مع عدد من "إخوانه المجاهدين"، في غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية مطلع الشهر ذاته.