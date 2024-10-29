انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله اللبناني

أعلن حزب الله اللبناني انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما للحزب خلفا لحسن نصر الله الذي اغتيل في غارة إسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأفادت قيادة حزب الله -في بيان اليوم الثلاثاء- بـ "انتخاب الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله، حاملا للراية المباركة في هذه المسيرة".

وتولى قاسم (71 عاما) منذ 1991 منصب نائب الأمين العام ومسؤولية متابعة العمل النيابي والحكومي في حزب الله.

وكان آخر ظهور لقاسم قبل نحو أسبوعين، وقال إن حزب الله ما زال قويا رغم الضربات القاسية التي أصابته جراء الهجمات الإسرائيلية، واستعاد عافيته الميدانية وقدراته.

وأضاف -في كلمة له هي الثالثة منذ اغتيال نصر الله– أن صواريخ المقاومة طالت تل أبيب وعطلت مطار بن غوريون، ودفعت مليوني إسرائيلي إلى الملاجئ.

وأشار إلى أنه بإمكان الحزب استهداف أي نقطة في "الكيان الإسرائيلي"، وسيختار النقطة المناسبة، وفق تعبيره.