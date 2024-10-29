صواريخ لبنانية على الجليل وعشرات القتلى بقصف إسرائيل بعلبك

أطلقت صواريخ عدة من لبنان باتجاه إسرائيل، في حين قتل أكثر من 60 شخصا بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك.

وأفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق مسيرة من لبنان سقطت في منطقة نهاريا، ويجري التحقيق في الأمر، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط جسم مشبوه قرب محطة قطارات في نهاريا بالجليل الغربي.

كما ذكر الجيش الإسرائيلي أنه رصد تسلل مسيرة إلى الأجواء الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها سقطت في منطقة مفتوحة قرب مدينة عسقلان، وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في عسقلان تحسبا لتسلل "طائرات معادية".

من جهتها، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بإطلاق صفارات الإنذار في بلدات عدة بإصبع الجليل للاشتباه في تسلل مسيرات، كما أطلقت صفارات الإنذار في نهاريا ومحيطها بالجليل الغربي.

والجليل منطقة جغرافية، تقع في أقصى شمال فلسطين المحتلة، وتتمتع بأهمية جيوسياسية وأمنية، باعتبارها منطقة حدودية واقعة على خط اشتباك دائم لقوات الاحتلال مع حركات المقاومة الفلسطينية وحزب الله اللبناني.

غارة على بعلبك

من جهة ثانية، قتل 63 شخصا، بينهم أطفال ونساء، وأصيب عشرات آخرون في غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك التابع لمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الثلاثاء، بأن "آلة القتل والدمار الإسرائيلية ارتكبت أمس الاثنين، مجازر في مدينة بعلبك، وعلى امتداد قرى القضاء جنوبا وشرقا وشمالا وغربا".

وأوضحت أن حصيلة الغارات بلغت 63 قتيلا، إضافة إلى عشرات الجرحى، بينهم أطفال ونساء ومسنون.

وذكرت الوكالة اللبنانية أن عدد الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك ناهز 30 غارة.

وبدأت فصائل في لبنان، بينها حزب الله، اشتباكات مع إسرائيل على الحدود، عقب شنها حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ثم وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي نطاق حربها على لبنان لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن 2710 قتلى و12 ألفا و592 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، فضلا عن نحو مليون و200 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء الاثنين.