تناقلت منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في صندوقين للاقتراع بالانتخابات الرئاسية المبكرة في ولايتي أوريغون وواشنطن، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين.

وأظهرت مقاطع الفيديو احتراق المئات من بطاقات الاقتراع، في حين قالت الشرطة إنه تم العثور على جهاز مشبوه بجوار صندوق اقتراع في فانكوفر بواشنطن.

Drop off Ballot Boxes set on Fire in Vancouver, WA and Portland Oregon

Election Day should be fun…

