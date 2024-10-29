تناقلت منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في صندوقين للاقتراع بالانتخابات الرئاسية المبكرة في ولايتي أوريغون وواشنطن، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين.

وأظهرت مقاطع الفيديو احتراق المئات من بطاقات الاقتراع، في حين قالت الشرطة إنه تم العثور على جهاز مشبوه بجوار صندوق اقتراع في فانكوفر بواشنطن.

Drop off Ballot Boxes set on Fire in Vancouver, WA and Portland Oregon Election Day should be fun… Video 1https://t.co/ilynYj7vPm Video 2https://t.co/Es49VyVoqJ pic.twitter.com/3Li7ZjizAS — Pastor Bob Joyce (@PastorBobJ32457) October 28, 2024

وقالت شبكة "سي إن إن" إن النيران اشتعلت في صندوق اقتراع آخر على بعد 15 ميلا في بورتلاند بولاية أوريغون، صباح أمس الاثنين أيضا، مضيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" (FBI) بصدد التحقيق في الحادثين.

ومنذ أكثر من أسبوع، أدلى 41 مليونا من الناخبين الأميركيين بأصواتهم خلال عمليات التصويت المبكر في الانتخابات المقررة في الخامس من الشهر المقبل، وسط احتدام المنافسة بالولايات المتأرجحة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.