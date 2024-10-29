الانتخابات الأميركية 2024

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شاهد.. النيران تلتهم صندوقي اقتراع بأميركا

احتراق صناديق اقتراع انتخابات أميركا
"إف بي آي" بصدد التحقيق في الحادثين (مواقع التواصل)
29/10/2024

تناقلت منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مقاطع فيديو تظهر اشتعال النيران في صندوقين للاقتراع بالانتخابات الرئاسية المبكرة في ولايتي أوريغون وواشنطن، في ساعة مبكرة من صباح أمس الاثنين.

وأظهرت مقاطع الفيديو احتراق المئات من بطاقات الاقتراع، في حين قالت الشرطة إنه تم العثور على جهاز مشبوه بجوار صندوق اقتراع في فانكوفر بواشنطن.

وقالت شبكة "سي إن إن" إن النيران اشتعلت في صندوق اقتراع آخر على بعد 15 ميلا في بورتلاند بولاية أوريغون، صباح أمس الاثنين أيضا، مضيفة أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" (FBI) بصدد التحقيق في الحادثين.

ومنذ أكثر من أسبوع، أدلى 41 مليونا من الناخبين الأميركيين بأصواتهم خلال عمليات التصويت المبكر في الانتخابات المقررة في الخامس من الشهر المقبل، وسط احتدام المنافسة بالولايات المتأرجحة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس، ومنافسها الجمهوري دونالد ترامب.

المصدر : الصحافة الأميركية

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