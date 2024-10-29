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سقوط مسيّرتين شمالي الأردن دون وقوع إصابات

This photo taken from a position in northern Israel shows a Hezbullah UAV over north Israel on August 25, 2024. - The Israeli military announced early August 25, 2024 that it was conducting pre-emptive strikes in Lebanon after detecting preparations for "large-scale" attacks by the Iran-backed militant group Hezbollah. Hezbollah said August 25, 2024 it had launched more than 320 rockets at Israel overnight, targeting a string of military positions, even as Israel's military said it was carrying out pre-emptive strikes against the group. (Photo by Jalaa MAREY / AFP)
مسيّرات من أماكن مختلفة تطلق باتجاه إسرائيل (الفرنسية)
29/10/2024

أكد الجيش الأردني سقوط مسيّرتين شمالي الأردن -صباح اليوم الثلاثاء- بعد انحرافهما عن مسارهما ودخولهما الأجواء الأردنية قبل اصطدامهما بالأرض، دون توضيح مصدرهما أو وجهتهما.

وقال الجيش الأردني إن سقوط المسيّرتين حدث في منطقة وادي صيدور التابعة لمحافظة إربد دون وقوع إصابات.

وأفاد بأن سقوط المسيّرتين أدى إلى اشتعال للنيران طال أعشابا جافة أخمدها الدفاع المدني.

ولم يذكر الجيش الأردني مصدر إطلاق المسيّرتين أو إلى أين كانت وجهتهما.

وتتزامن الحادثة مع استمرار جهات مختلفة توجيه ضربات بالمسيّرات لإسرائيل، منها العراق واليمن، ردا على الإبادة الجماعية التي ترتكبها بقطاع غزة منذ أكثر من عام، مخلفة أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

المصدر : الجزيرة

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