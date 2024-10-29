حزب الله يستهدف تجمعات الجنود الإسرائيليين عند أطراف بلدة الخيام

أعلن حزب الله اللبناني، في بيانات متلاحقة، استهداف تجمّعات جنود إسرائيليين عند أطراف بلدة الخيام جنوب لبنان برشقات صاروخية وقذائف مدفعية، فيما يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعا اليوم لبحث كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في لبنان.

وقال حزب الله إن مقاتليه استهدفوا بـ"صاروخ موجه" دبابة ميركافا جنوب بلدة الخيام الواقعة على بُعد قرابة 6 كيلومترات عن أقرب نقطة حدودية مع إسرائيل، ما "أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".

كما أعلن الحزب أنه استهدف القوات الإسرائيلية في منطقة خلة العصافير في بلدة الخيام، وقصف جنودا إسرائيليين في محيط البلدة جنوبي لبنان. وقال إن مقاتليه هاجموا بالصواريخ والمدفعية القوات الإسرائيلية في منطقتي وطى الخيام والعمرا .

من جهتها، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بدخول "عدد كبير" من الدبابات الإسرائيلية إلى تلة عند الأطراف الشرقية لبلدة الخيام.

وهذه أعمق نقطة يصلها الجيش الإسرائيلي منذ بدء عمليات توغله في جنوب لبنان في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وأوردت الوكالة "دخول عدد كبير من دبابات جيش الاحتلال الإسرائيلي" من جهة مستوطنة المطلة إلى "تلة الحمامص والأطراف الشرقية لبلدة الخيام" منذ الاثنين.

وفي تطورات أخرى أعلن حزب الله إن مقاتليه هاجموا بمسيرتين قاعدتي شراغا وبيت هيلل، واستهدفوا بالصواريخ تجمعات للجنود في مستوطنة معالوت ترشيحا وفي موقعي جل العلام ورأس الناقورة البحري، كما قال إنه قصف مستوطنات كريات شمونة ودلتون وكفر فراديم. وأعلن الحزب أن مقاتليه أسقطوا مسيّرة إسرائيلية من نوع "هرمز-900" فوق منطقة مرجعيون في جنوبي لبنان.‏

غارات إسرائيلية

من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بأن غارات إسرائيلية استهدفت بلدة دير الزهراني ومرتفعات بلدة سجد جنوبي لبنان.

وقال المراسل إن إسرائيل شنت غارات على محيط بلدات كفردونين وتبنين وزبقين الخيام وشبعا، في جنوب لبنان.

وأضاف المراسل أن هناك غارة إسرائيلية على محيط بلدة شيحين في قضاء صور جنوبي لبنان.

وفي وقت سابق أعلنت السلطات اللبنانية عن مقتل 63 شخصا، بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية مكثفة على مناطق متفرقة بقضاء بعلبك التابع لمحافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان.

قتيل وجرحى

في المقابل أفاد مستشفى الجليل في نهاريا بوصول 13 مصابا جراء سقوط صواريخ في بلدة معالوت ترشيحا شمالي إسرائيل.

وأعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص وإصابة 3 بجروح خطيرة إثر سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على معالوت ترشيحا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل، مشيرا إلى تمكنه من اعتراض بعضها.

تطورات سياسية

تأتي هذه التطورات فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا اليوم لبحث كيفية التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب في لبنان.

من جهتها، نقلت صحيفة "إسرائيل اليوم" عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن الحرب في الشمال (لبنان) ستنتهي قبل نهاية العام.