"جزيرة قمامة".. هل تعصف بورتوريكو بحظوظ ترامب؟

صعّد الديمقراطيون انتقاداتهم للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بعد يوم من تجمع انتخابي كبير للرئيس السابق شهد وصف بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة" عائمة في المحيط، وهو تعليق لقي إدانة واسعة وسلط الضوء على القوة الانتخابية المتزايدة لذوي الأصول اللاتينية في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة.

وتعليقا على التعليق الساخر للممثل الكوميدي توني هينتشليف، وصفت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس تجمع ترامب يوم الأحد في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" الشهيرة في نيويورك بأنه "أكثر وضوحا من المعتاد"، وقالت إنه "يشعل فتيل الكراهية".

ولم يبدِ هينتشليف أي ندم على ما قاله، وكتب على منصات التواصل الاجتماعي أن منتقديه "ليس لديهم حس الفكاهة"، وهو التعليق الذي أعاد نشره ابن ترامب ومستشاره دونالد ترامب جونيور، في حين نأت حملة ترامب بنفسها عن ذلك، مؤكدة أن التعليق الساخر "لا يعكس آراء الرئيس ترامب".

ووسط تصاعد حملة الاستهجان، قال إدي موران، عمدة مدينة ريدينغ في بنسلفانيا، في مؤتمر صحفي مع مسؤولين بورتوريكيين آخرين، إن "القمامة التي تحدث عنها تلوث انتخاباتنا وتؤكد مدى قلة اهتمام دونالد ترامب باللاتينيين تحديدا، وبمجتمعنا البورتوريكي".

As a Puerto Rican, I'm tempted to call Tony Hinchcliffe racist garbage, but doing so would be an insult to garbage.

When casting their ballots at the voting booth, Latinos should never forget the racism that Donald Trump seems all too willing to platform.pic.twitter.com/Wlrulb5ygq

— Ritchie Torres (@RitchieTorresNY) October 28, 2024