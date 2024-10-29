"تعيين لن يدوم طويلا".. غالانت يتوعد نعيم قاسم

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن انتخاب نعيم قاسم أمينا عاما لحزب الله اللبناني خلفا لحسن نصر الله، هو "تعيين مؤقت ولن يدوم طويلا"، في إشارة إلى السعي لاغتياله.

وأرفق غالانت صورة قاسم في منشور له اليوم الثلاثاء على منصة "إكس" مع عبارة "تعيين مؤقت.. لن يدوم طويلا".

وهذا هو أول تعليق رسمي من إسرائيل على انتخاب قاسم (71 عاما) أمينا عاما لحزب الله خلفا لحسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل بغارة على الضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت إسرائيل أعلنت خلال الشهرين الماضيين اغتيال العشرات من القادة السياسيين والعسكريين الكبار في حزب الله.

https://x.com/yoavgallant/status/1851245545550946513

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن حزب الله انتخاب قاسم أمينا عاما له خلفا لنصر الله. وقال الحزب في بيان إنه "تمسكا بمبادئ حزب الله وأهدافه، وعملا بالآلية المعتمدة لانتخاب الأمين العام، توافقت شورى حزب الله على انتخاب سماحة الشيخ نعيم قاسم أمينا عاما".

وشدد على "مواصلة العمل لتحقيق مبادئ حزب الله وأهداف مسيرته وإبقاء شعلة المقاومة وضَّاءة ورايتها مرفوعة حتى تحقيق الانتصار".

وتولى قاسم منذ 1991 منصب نائب الأمين العام ومسؤولية متابعة العمل النيابي والحكومي في حزب الله.

وظهر قاسم في 3 خطابات متلفزة منذ اغتيال حسن نصر الله، آخرها في 15 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وقال حينها إن حزب الله ما زال قويا رغم الضربات القاسية التي أصابته جراء الهجمات الإسرائيلية، واستعاد عافيته الميدانية وقدراته.