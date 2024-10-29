بالفيديو.. القسام تستهدف دبابة ميركافا شرق مدينة جباليا

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، صورا تظهر استهداف مقاتليها دبابة ميركافا إسرائيلية شرقي مدينة جباليا شمال قطاع غزة يوم السبت الماضي.

وأظهرت الصور مقاتلي القسام وهم يجهزون عبوة "شواظ" داخل أحد البيوت المدمرة، قبل أن يتوجه أحدهم لزرعها قرب الدبابة التي كانت متوقفة في أحد الشوارع.

وكان المقاتلون يراقبون الدبابة من داخل أحد البيوت عبر شاشة تنقل صورا قادمة من كاميرا مزروعة بالمكان.