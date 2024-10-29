الحوثيون يتبنون هجوما بالمسيرات على عسقلان

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين اليمنية يحيى سريع، اليوم الثلاثاء، أن الجماعة استهدفت منطقة صناعية في مدينة عسقلان جنوبي إسرائيل باستخدام طائرات مسيرة "نجحت في الوصول لأهدافها".

يأتي إعلان الحوثيين مع رصد جيش الاحتلال الإسرائيلي 3 طائرات مسيرة، إذ قال إن اثنتين منها أطلقتا من لبنان وواحدة من اليمن.

وأشار الجيش الإسرائيلي -في بيان له- إلى أن "المسيرة التي سقطت في وقت سابق اليوم بمنطقة مفتوحة بمدينة عسقلان (جنوب) أطلقت من اليمن". وأضافت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن المسيرة انفجرت من دون أن يعترضها سلاح الجو.

وأكد الحوثيون أن الهجمات تأتي في سياق تصاعد عملياتها العسكرية التي تستهدف خطوط الملاحة البحرية والتجارية، "حتى توقف إسرائيل حربها في غزة ولبنان".

وقد أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية سابقا عن بلاغات بحدوث انفجارات قرب سفينة تجارية في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد تسلل مسيرة في منطقة الجليل الأعلى، حيث اعترض سلاح الجو المسيرة التي اخترقت الأجواء من لبنان. ولفت إلى أنه "في ما يتعلق بالإنذارات في منطقة نهاريا (شمال)، فقد سقطت مسيرة في منطقة مفتوحة في المدينة".

وأفادت التقارير بأن صفارات الإنذار دوت صباح الثلاثاء في الجليل الأعلى ومدينة نهاريا، حيث سقطت شظايا طائرة مسيرة في محطة قطار نهاريا. وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن طائرة مسيرة انفجرت على جسر للمشاة فوق شارع 4 بالقرب من نهاريا.

وفي وقت سابق اليوم، تبنت جماعة الحوثي 3 هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر وبحر العرب قبالة سواحل اليمن. وأكدت الجماعة أن هذه الهجمات شملت ضربات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

وبينما لم يذكر الحوثي هوية السفن الثلاث، فإن الاستهداف جاء بسبب انتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وتضامنا مع قطاع غزة الذي يواجه حرب إبادة إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون سفن الشحن الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي بالصواريخ والقذائف.