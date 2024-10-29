الحوثيون يهاجمون 3 سفن قبالة سواحل اليمن

تبنت جماعة أنصار الله الحوثي 3 هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر وبحر العرب قبالة سواحل اليمن، شملت ضربات بصواريخ باليستية ومسيرات.

وقال بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع إن القوات المسلحة التابعة للجماعة نفذت 3 عمليات عسكرية على 3 سفن في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب.

وأوضح أن العملية الأولى استهدفت سفينة "إس سي مونتريال" (SC MONTREAL) جنوبي البحر العربي بطائرتين مسيرتين، بينما الثانية استهدفت سفينة "ميرسك كولون" (MAERSK KOWLOON) في البحر العربي بصاروخ مجنح.

وأضاف أن العملية الثالثة استهدفت سفينة "موتارو" (MOTARO) في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية.

وبينما لم يذكر هوية السفن الثلاث، قال إن استهدافها جاء لانتهاك الشركات المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة.

وذكر أن العمليات الثلاث حققت أهدافها بنجاح، مؤكدا استمرار الجماعة في فرض الحصار البحري على العدو وتنفيذ عمليات الاستهداف لكافة الأهداف التابعة للعدو الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، وقوع 3 انفجارات قرب سفينة تجارية قبالة سواحل مدينة المخا جنوب غربي اليمن.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/كانون الثاني 2024، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.