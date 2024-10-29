الاحتلال يحرق مدرسة الفاخورة بجباليا ويوقع عشرات الشهداء بغزة

أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الأونروا بمخيم جباليا، فيما واصلت قصفها الجوي والمدفعي لمناطق مختلفة من الشمال المحاصر وباقي أجزاء قطاع غزة، مما أوقع شهداء وجرحى بلغ عددهم أمس 36 شهيدا.

وقال مراسل الجزيرة إن مسيرة إسرائيلية تطلق النار منذ صباح اليوم على المناطق الغربية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، تزامنا مع قصف مدفعي متواصل على المنطقة.

وتحدثت مصادر محلية عن استشهاد 7 بينهم 3 أطفال وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلين لعائلة عبيد العمري في مشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وأفاد بأن شهداء ومصابين سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة صباح اليوم إن عدة أشخاص أصيبوا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشارع النفق في مدينة غزة شمالي القطاع.

وفي مدينة غزة، أصيب عدة أشخاص في قصف إسرائيلي استهدف منزلا بشارع النفق في مدينة غزة شمالي القطاع، ووفق شهود عيان فقد أصيب 10 أشخاص في استهداف المنزل الذي يؤوي نازحين من عائلة أبو اللبن.

وفي آخر التحديثات أيضا، أفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت قبل قليل قذائف تجاه جنوب غرب مدينة رفح.

وكانت مصادر طبية قد أفادت للجزيرة في وقت سابق، باستشهاد 36 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على مناطق في شمال ووسط وجنوب قطاع غزة منذ صباح الاثنين، 15 منهم استشهدوا في شمال القطاع.

تطورات ميدانية

في التطورات الميدانية في قطاع غزة، بثت ألوية الناصر صلاح الدين صورا قالت إنها لاستهداف موقع تحكم وسيطرة الاحتلال في جحر الديك وسط قطاع غزة بقذائف الهاون وذلك بالاشتراك مع سرايا القدس صباح الاثنين.

وبثت كتائب القسام صورا لتدميرها دبابة "ميركافا" بعبوة "شواظ" شرق جباليا، شمالي قطاع غزة.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد سرية في الكتيبة 52 متأثرا بجروح أصيب بها قبل 10 أيام في معارك شمال قطاع غزة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش سحب اللواء 460 من جباليا، وأبقى على لواء "غيفعاتي" واللواء 401 في شمال القطاع.

من جانب آخر، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن تقديرات وزارة الصحة تشير إلى أن نحو 300 ألف إسرائيلي سيطلبون العلاج النفسي بعد الحرب، وأضافت أنه منذ بداية الحرب وحتى نهاية شهر أغسطس/آب، تم تلقي ما يقرب من 60 ألف طلب في مراكز الصحة النفسية.