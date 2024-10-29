إسرائيل تبحث عن حل سياسي في لبنان

يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء، اجتماعا مع قادة أجهزته الأمنية، لبحث إمكانية إنهاء الحرب في لبنان، والتوصل إلى تسوية سياسية، فيما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه لم يتبق لحزب الله أكثر من 20% فقط من قدراته الصاروخية.

وقالت صحيفة يسرائيل هيوم "يعقد نتنياهو عند الساعة الثامنة من مساء اليوم (18:00 بالتوقيت العالمي)، جلسة مشاورات مع كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية حول الجبهة اللبنانية؛ لبحث المهام القادمة، وإمكانية إنهاء الحرب هناك، والتوصل إلى تسوية سياسية".

من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجلسة التي سيعقدها نتنياهو تأتي على خلفية تقديرات المؤسسة الأمنية بأن إسرائيل تقترب ميدانيا من تحقيق الأهداف على الجبهة الشمالية.

وأضافت "يعتقد المسؤولون في المؤسسة الأمنية أن الوقت قد حان لبلورة إنجازات الجيش الإسرائيلي في تسوية سياسية من شأنها أن تعيد سكان الشمال إلى منازلهم".

أسابيع قليلة

في هذه الأثناء قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه لم يتبق لحزب الله أكثر من 20% فقط من قدراته الصاروخية التي كان يمتلكها قبل الحرب، مشددا على أن إسرائيل ستواصل العمل ضد حزب الله وإعادة السكان إلى الشمال بأمان.

من جهتها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قوله إن الحرب في لبنان ستنتهي قبل نهاية العام.

وقال مسؤول سياسي للصحيفة إن الجدول الزمني لنهاية الحملة في لبنان قريب ويتضمن أسابيع قليلة.

وأضاف أن الاتفاق الذي تسعى إليه إسرائيل سيستند للقرار 1701، و"سيؤمن دعما أميركيا لعمل إسرائيل على منع حزب الله الاقتراب من الحدود".

يأتي حديث المسؤولين الإسرائيليين عن قرب إنهاء الحرب في لبنان في ظل الخسائر المتصاعدة بشكل لافت خلال الأيام الأخيرة في صفوف قوات الجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية، حيث قتل ما يزيد عن 90 عسكريا وجرح نحو 750 آخرين من ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية مطلع الشهر الجاري، بحسب أحدث حصيلة نشرها حزب الله.