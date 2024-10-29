أمير قطر يدعو لاستفتاء على تعديلات دستورية

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المواطنين إلى للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات على الدستور الدائم للبلاد يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بأن الشيخ تميم أصدر، اليوم، مرسوما بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الـ18، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات على الدستور الدائم للبلاد.

وسيتم التصويت في الاستفتاء بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تُعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت، بحسب المصدر ذاته.

كما نص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء تتولى تنظيمه وإدارته وإعلان نتيجته.

والاثنين، أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى الأمير، وذلك بعد أسبوعين من طرحها من قبل أمير البلاد.

سمو الأمير المفدى يصدر المرسوم رقم (87) لسنة 2024، بدعوة كافة المواطنين ممن أتموا سن الـ18 للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات الدستورية، يوم الثلاثاء القادم. https://t.co/Cb1aQKUcwn — الديوان الأميري (@AmiriDiwan) October 29, 2024

وقال أمير قطر -في منشور سابق عبر حسابه على منصة إكس- إن التعديلات لها غايتان هما الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

وشدد على أن المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري.

ووفق ما نشرت الوكالة القطرية، يشمل مشروع التعديلات الدستورية على تعديلات في نصوص 14 مادة، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.

وسيشمل الاستفتاء على مجموعة من التعديلات الدستورية اقتراحا من شأنه العودة إلى نظام التعيين بدلا من الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس الشورى.