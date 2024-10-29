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أمير قطر يدعو لاستفتاء على تعديلات دستورية

سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني- المصدر الديوان الاميري
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعا كل من بلغ الـ18 عاما من القطريين للمشاركة في الاستفتاء (الجزيرة)
29/10/2024

دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المواطنين إلى للمشاركة في استفتاء عام على تعديلات على الدستور الدائم للبلاد يوم 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) بأن الشيخ تميم أصدر، اليوم، مرسوما بدعوة كافة المواطنين، ممن أتموا سن الـ18، للمشاركة في استفتاء عام على التعديلات على الدستور الدائم للبلاد.

وسيتم التصويت في الاستفتاء بين الساعة السابعة صباحا والسابعة مساء بالتوقيت المحلي، على أن تُعلن النتيجة خلال 24 ساعة من انتهاء التصويت، بحسب المصدر ذاته.

كما نص المرسوم على إنشاء لجنة عامة للاستفتاء تتولى تنظيمه وإدارته وإعلان نتيجته.

والاثنين، أقر مجلس الشورى القطري بالإجماع مشروع التعديلات الدستورية، ورفعه إلى الأمير، وذلك بعد أسبوعين من طرحها من قبل أمير البلاد.

وقال أمير قطر -في منشور سابق عبر حسابه على منصة إكس- إن التعديلات لها غايتان هما الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى.

وشدد على أن المساواة أمام القانون وفي القانون أساس الدولة الحديثة، وأيضا واجب شرعي وأخلاقي ودستوري.

ووفق ما نشرت الوكالة القطرية، يشمل مشروع التعديلات الدستورية على تعديلات في نصوص 14 مادة، إلى جانب إضافات في مادتين، وإلغاء 3 مواد.

وسيشمل الاستفتاء على مجموعة من التعديلات الدستورية اقتراحا من شأنه العودة إلى نظام التعيين بدلا من الانتخاب لاختيار أعضاء مجلس الشورى.

المصدر : وكالات

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