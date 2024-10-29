أرقام إسرائيلية: إصابة 12 ألف جندي خلال العدوان على غزة ولبنان

كشفت أرقام لإدارة إعادة التأهيل التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي عن تلقي 12 ألف جندي العلاج في وحداتها منذ بداية العدوان على قطاع غزة، ثم على لبنان، ثلثاهم من قوات الاحتياط، وهو ما يفوق كثيرا، الأرقام الرسمية التي ينشرها الجيش الإسرائيلي.

وتوقعت إدارة إعادة التأهيل أن يرتفع معاقو الجيش الإسرائيلي بحلول 2030 إلى 100 ألف.

وتظهر الأرقام التي نشرتها صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن 500 جندي يسجلون أنفسهم شهريا لدى هذه الإدارة لتلقي العلاج. كما تظهر أيضا أن 43% من الجرحى تلقوا العلاج من صدمات نفسية تعرضوا لها بسبب الحرب، وأن نحو 1500 من الجرحى أصيبوا مرتين في المعارك.

وتفوق هذه الأرقام مرتين ونصفا تقريبا أعداد الإصابات التي ينشرها جيش الاحتلال الإسرائيلي على موقعه.

وأشار الجيش الإسرائيلي في أحدث إحصائية له على موقعه اليوم إلى 772 قتيلا و5184 جريحا منذ بداية العدوان، لكنه لم يتحدث إلا عن نحو 300 جندي يعالَجون حاليا في المستشفيات.

ويلاحظ من أرقام الجيش الإسرائيلي الرسمية أنها لا تتناول أعداد الإصابات النفسية رغم أنها تحيِّد عمليا في كثير من الأحيان المصاب وتمنعه من الالتحاق مجددا بوحدته، أو تقلل على الأقل فعاليته القتالية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبدعم أميركي، عدوانا واسعا على قطاع غزة أسفر حتى الآن عن استشهاد نحو 43 ألف فلسطيني، فضلًا عن أكثر من 100 ألف جريح ونحو 10 آلاف مفقود. وتوسع العدوان الشهر الماضي في لبنان حيث أدى إلى استشهاد نحو 2800 وإصابة 13 ألفا.