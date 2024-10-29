أردوغان يعد بمنظومة "القبة الفولاذية" للدفاع عن بلاده

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة تهدف إلى امتلاك منظومة للدفاع الجوي متعددة الطبقات تحمل اسم "القبة الفولاذية" قريبا، مضيفا أن البلاد ستزيد أيضا قدراتها من الصواريخ بعيدة المدى.

وفي كلمة ألقاها خلال حفل أُقيم بمقر شركة توساش التركية للصناعات الجوية والفضائية في أنقرة لتدشين الطائرة "جوكباي" الهليكوبتر محلية الصنع التي ستستخدمها قوات الدرك، شبه أردوغان القبة الفولاذية بالقبة الحديدية التي تشتهر بها إسرائيل.

وقال أردوغان "أصبح من المفهوم بشكل أفضل الآن مدى أهمية أنظمتنا متعددة الطبقات للدفاع الجوي لأمننا، وإذا كان لديهم قبة حديدية، فستكون لدينا قبة فولاذية. لن ننظر إليهم ونقول: لماذا لا نمتلك هذا؟". ولم يحدد الرئيس التركي موعدا لذلك.

وأضاف "سنعمل على زيادة قدراتنا من الصواريخ بعيدة المدى خلال هذه الفترة أيضا"، وأن تركيا "لن ترتاح" حتى تستقل تماما في قطاع الدفاع.

وقللت تركيا بشكل كبير في السنوات القليلة الماضية اعتمادها على موردي المعدات الدفاعية من الخارج، وأصبحت رائدة في تصنيع الطائرات المسيرة المسلحة للسوق العالمية، وتنتج الكثير من احتياجاتها الدفاعية في الداخل.

واستهدف مسلحون أكراد شركة توساش في هجوم دامٍ الأسبوع الماضي.

وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الدفاع التركي في ديسمبر/كانون الأول 2020، بسبب شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400.

كما استبعدت واشنطن أنقرة من برنامج مقاتلات إف-35 التي كانت أنقرة من المشاركين في تصنيعها ومن مشتريها.