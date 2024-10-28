هجمات صاروخية لحزب الله وغارات إسرائيلية على الجنوب والبقاع

أعلن حزب الله اللبناني استهداف مواقع مختلفة للقوات الإسرائيلية، وقتل 20 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة بلبنان، وجاء ذلك بعد يوم من إعلان إسرائيل مقتل ضابطين و3 جنود في لبنان.

وفي بيانات نشرها تباعا اليوم الاثنين، أكد حزب الله تنفيذ 3 هجمات صاروخية على تجمع للقوات الإسرائيلية عند بوابة فاطمة الحدودية، كما هاجم مرتين تجمعا لجنود إسرائيليين بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت شمال إسرائيل.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية رصد 15 قذيفة أطلقت من لبنان باتجاه كريات شمونة ومحيطها بـالجليل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيرة في الجليل الغربي أطلقت من لبنان.

وتحدثت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في المطلة وفي كريات شمونة ومحيطها بالجليل الأعلى، وحانيتا وشلومي ورأس الناقورة بالجليل الغربي.

ووجه حزب الله أمس تحذيرا لسكان مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية وطالبهم بإخلائها فورا، وذلك بعد أن طلب في وقت سابق من سكان 25 مستوطنة إسرائيلية مغادرتها قبل قصفها.

واستهدف حزب الله الأحد قاعدة للصناعات العسكرية ومنطقة صناعية وتجمعات لقوات إسرائيلية و13 مستوطنة، ضمن 29 هجوما أعلن عنها منذ بداية يوم أمس.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل ضابطين و3 جنود كانت مصادر قد تداولت خبر مقتلهم أمس الأول في معارك بجنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في لبنان إلى 15 في يومين. كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع عدد المصابين العسكريين في معارك جنوب لبنان خلال يومين إلى 88.

غارات إسرائيلية

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن اعتداءات إسرائيلية استمرت على قرى قضاءي صور وبنت جبيل من الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الاثنين، حيث أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على صور في جنوب لبنان ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة نحو 30 آخرين.

وأكدت الوكالة مقتل شخص وإصابة 3 في غارة إسرائيلية على بلدة شمسطار في البقاع شرقا، كما قتل شخص وأصيب 3 في غارة إسرائيلية على حي السرايا القديمة بمدينة النبطية، وقال مراسل الجزيرة إن غارات إسرائيلية استهدفت محيط بلدة زبقين

وشن الجيش الإسرائيلي عدة غارات أمس الأحد على مناطق متفرقة من لبنان، كما دعا سكان 14 بلدة لإخلائها والتوجه إلى شمال نهر الأوَّلي.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة غارتين إسرائيليتين على بلدتي حارة صيدا والبرج الشمالي بالجنوب اللبناني أمس إلى 14 قتيلا و39 مصابا. كما أعلنت ارتفاع عدد ضحايا غارة إسرائيلية على عين بعال إلى 7 قتلى و24 جريحا.

وفي آخر حصيلة للخسائر اللبنانية، أعلنت وزارة الصحة مساء أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 2672 قتيلا و12 ألفا و468 جريحا منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023.