مشاهد توثق تدمير القسام دبابة "ميركافا" شرقي جباليا

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الاثنين، مشاهد من استهداف مقاتليها دبابة إسرائيلية بشرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات لحظة تجهيز عبوة "شواظ" الناسفة وانسحاب المقاتل القسامي تحت أزيز الرصاص انتظارا لوصول دبابة "ميركافا".

وتضمنت المشاهد، التي تعود إلى يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لحظة تفجير العبوة وإصابة الدبابة بصورة مباشرة وتناثر الشظايا في مختلف الاتجاهات.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري بدء عملية عسكرية جديدة في جباليا بذريعة "منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة".

ودأبت كتائب القسام في غزة على توثيق عملياتها ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وظهرت خلال المقاطع المصورة تفاصيل كثيرة عن العمليات التي نفذت ضد قوات الاحتلال.

كذلك دأبت على نصب كمائن محكمة ناجحة ضد جيش الاحتلال كبدته خسائر بشرية كبيرة، فضلا عن تدمير مئات الآليات العسكرية وإعطابها.