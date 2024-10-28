قائد الحرس الثوري: عواقب الهجوم الإسرائيلي ستكون أبعد من خيال المحتلين

أدلى القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، اليوم الاثنين، بأول تصريحات علنية له بعد الهجوم الذي شنته إسرائيل على بلاده في مطلع الأسبوع الجاري.

ووصف الجنرال حسين سلامي، في رسالة تعزية للجيش، الضربة الإسرائيلية بأنها "غير شرعية وغير قانونية".

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بمقتل 4 جنود ضمن شبكة الدفاع الجوي الإيرانية، في الهجوم الذي وقع السبت، بالإضافة إلى مقتل مدني واحد.

وكان الهجوم "مؤشرا على خطأ في الحسابات وعجز عن مواجهة" إسرائيل على ساحة المعركة مع المسلحين المدعومين من إيران، "ولا سيما في غزة ولبنان".

وأضاف سلامي أن "العواقب المريرة ستكون أبعد من خيال المحتلين"، وذلك في إشارة إلى إسرائيل.

وكانت إيران جددت اليوم الاثنين تأكيدها استخدام كل الإمكانات المتاحة للرد على الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها إسرائيل يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران ستستخدم كل الأدوات المتاحة للرد على الهجوم الذي شنته إسرائيل عليها السبت الماضي، وفق ما نقلته رويترز.

وأمس الأحد، أبلغت إيران الأمم المتحدة احتفاظها بحق الرد على "العدوان الإجرامي الإسرائيلي"، في ظل تأكيدات إيرانية مستمرة في هذا الصدد.

وشنت طائرات ومسيّرات إسرائيلية هجوما على مواقع عسكرية إيرانية في وقت مبكر من صباح السبت الماضي في محافظات طهران وخوزستان وعيلام، استمر نحو 4 ساعات، لكن إيران أكدت تصديها للهجوم، وأنه لم يسفر إلا عن أضرار وصفتها بالمحدودة.